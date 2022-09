En reforma tributaria alistan incremento a la sobretasa que aporta el sector financiero | Esta es la propuesta

Una reunión realizada este lunes entre algunos de los ponentes y coordinadores ponentes de la reforma tributaria, con el presidente Gustavo Petro, dejó algunos sinsabores entre los que no estuvieron en el convite. Pero además destapó una noticia que se veía venir: el sector financiero será llamado a aportar un poco más de impuestos de los que tiene hasta ahora.

Según confirmaron varios de los parlamentarios ponentes, entre ellos, Gustavo Bolívar y Efraín Cepeda, el Partido Conservador prepara una propuesta de incremento de la sobretasa que hasta ahora aporta el sector financiero, adicional al impuesto de renta.

Hasta el momento, además del impuesto de renta, los bancos y entidades financieras del país aportan una sobretasa del 3 %, que fue puesta en la reforma tributaria de 2021 (tramitada por el gobierno de Iván Duque), con una duración temporal, hasta 2025. En el gobierno Petro, dentro de la propuesta legislativa que hace trámite en el Congreso de la República, introdujo un cambio: la sobretasa será permanente, lo que llevó a los voceros del sector a abogar para que se le pusiera un tiempo límite.

En el próximo año, cuando la tasa general del impuesto de renta subirá al 35 % para las personas jurídicas (también por la reforma tributaria de 2021), a los banqueros les correspondería aportar un 38 % y así sucesivamente, hasta el 2025, si no existiera la reforma tributaria de ahora, con la cual, la proposición que se baraja y que será incluida en la ponencia, como iniciativa de algunos legisladores, es que la sobretasa suba al 5 %.

“El Partido Conservador va a proponer que, adicional a la sobretasa del 3 %, se imponga una temporal del 2 %”, confirmó Cepeda en SEMANA.

Bolívar, por su parte, explicó que la idea que le han expresado parlamentarios de diversos partidos a la mesa en la que se elabora la ponencia de la reforma tributaria, es que se dialogue con los bancos, de manera que la sobretasa, o sea del 3 % permanente o del 5 % transitoria hasta el 2026 o 2027.

La propuesta de incremento de la sobretasa fue bien recibida entre los que asistían a la reunión en la que participó el presidente Petro, según contaron varios de los asistentes.

Se veía venir

Hace apenas unas horas, el senador Bolívar contó lo sucedido en una reunión que sostuvo con el dueño de Colpatria (Eduardo Pacheco). En el encuentro, que tuvo lugar después del foro sobre la reforma tributaria en Barranquilla, el banquero le habría dicho al congresista del Pacto Histórico: “no vengo a pedirle favores. Vengo a decirle que vemos con buenos ojos que el presidente Gustavo Petro esté buscando la paz y que de nuestra parte y otros empresarios pagaremos con gusto la Reforma Tributaria”.

La anécdota linda es que el Pte de Colpatria me dice: no vengo a pedirle favores. Vengo a decirle que vemos con buenos ojos que el Pte @petrogustavo esté buscando la paz y que de nuestra parte y otros empresarios pagaremos con gusto la Reforma Tributaria.

¡¡Más empresarios así!!! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 4, 2022

El más reciente informe de la Superintendencia Financiera señala que los bancos, hasta el quinto mes del año, tuvieron utilidades por 7,6 billones de pesos, lo que representó un incremento del 90 %. Los activos del sistema sumaron los 2.461 billones, lo que corresponde a un crecimiento real anual de 0,4 %. Los bancos con mayores ganancias fueron Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda.

Aunque de manera aislada, varios banqueros han dicho que aportarán para que la actual administración del país logre obtener los recursos previstos falta conocer cuál será la posición del gremio (Asobancaria), que reúne a casi todo el sector.

Varios molestos

La reunión de ponentes y coordinadores ponentes que estaba prevista para este lunes con el Ministerio de Hacienda, causó molestia en varios de los congresistas. Desde Clara López, quien hace parte de las filas políticas cercanas a Petro, manifestó su inconformidad porque no la invitaron. Entre tanto, parlamentarios del Centro Democrático, como Miguel Uribe, expresaron su desazón, pues permanecieron durante horas a la espera de la reunión que estaba prevista para la 1 de la tarde. Inclusive, Miguel Uribe es uno de los que ha solicitado que la propuesta de reforma sea archivada. También por el lado de Cambio Radical hay ‘ronchas’. La posición de este partido político es que los ponentes y coordinadores ponentes de sus toldas no asistirán a reuniones, porque el Ministerio de Hacienda no ha aceptado hasta ahora sus proposiciones.