“Es culpa suya”: José Manuel Restrepo desmiente a Petro tras asegurar que el Gobierno Duque es culpable del déficit fiscal

Un cruce de trinos entre el exministro y el mandatario ha generado una fuerte polémica.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 2:32 a. m.
De izquierda a derecha: el exministro José Manuel Restrepo y el presidente Gustavo Petro.
El exministro José Manuel Restrepo y el presidente Gustavo Petro tuvieron un nuevo rifirrafe en redes sociales. | Foto: SEMANA y Getty Images, respectivamente.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo le respondió este domingo, 14 de septiembre, al presidente Gustavo Petro, quien en una alocución presidencial aseguró que no iba a salvar a las EPS del declive del sistema de salud, que se ha agudizado con el paso del tiempo.

Restrepo aseguró que Petro debía asumir las consecuencias de la “tragedia humana que creó”. Acto seguido, el mandatario respondió a la declaración del exministro con una serie de acusaciones y culpándolo por el deterioro de las finanzas del país.

José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo aseguró con cifras que el déficit que enfrenta Colombia fue causado por el actual Gobierno. | Foto: Semana / Getty Images

“Irresponsable máximo, después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito FMI por US$ 5.000 millones de dólares pagadero en tres años, le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos, y condujo al país al déficit. El peor error fiscal de la historia de Colombia”, dijo Petro.

Tras esta primera declaración, Restrepo dijo que es falso que haya endeudado en dicho monto al país. Además que el crédito que indica Petro no era a 3 años.

Contexto: Para 2025, se dispararía el déficit: estaría por encima del fijado en el marco fiscal. Las difíciles cuentas que tiene el gobierno Petro

“Era además diez veces menos costoso de lo que usted hoy endeuda a Colombia y no fue el único país del mundo que acudió a este tipo de créditos. Pero además curioso que usted mismo destacó la línea de crédito flexible como una gran fortaleza de Colombia. Y luego la perdió por mal manejo fiscal”, precisó.

Colombia, recursos públicos
Estas son las cifras que deterioran las finanzas del país. | Foto: Archivo Semana

Respecto al subsidio de la gasolina, Restrepo aseguró que este es culpa del Gobierno actual, dado que decidió mantener los diferenciales de precios en ACPM por decisión política.

Frente al déficit fiscal, el mandatario colombiano dijo que ambos huecos (gasolina y deuda) fueron pagados por el Gobierno Petro. Pese a ello, Restrepo indica que este Gobierno fue el que generó el déficit.

Contexto: Comité Autónomo de Regla Fiscal anunció que la meta del Gobierno nacional necesita ajuste de $45,4 billones en el presupuesto 2026

Le recuerdo entre 2021 y 2023 la deuda y el déficit bajaron en el mayor ajuste fiscal de la historia de Colombia por debajo de los límites inferiores de regla fiscal en deuda y usted lo aumentó en dos años a máximos históricos”, dijo Restrepo.

Los aumentos en la deuda son preocupantes. | Foto: Alejandro Acosta

Adicionó además que este Gobierno será campeón de la deuda porque en cuatro años aumentó 200 billones el presupuesto nacional y más del 75% de dicho aumento se dio en gastos de funcionamiento y burocracia.

