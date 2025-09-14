“Es culpa suya”: José Manuel Restrepo desmiente a Petro tras asegurar que el Gobierno Duque es culpable del déficit fiscal

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo le respondió este domingo, 14 de septiembre, al presidente Gustavo Petro, quien en una alocución presidencial aseguró que no iba a salvar a las EPS del declive del sistema de salud, que se ha agudizado con el paso del tiempo.

Restrepo aseguró que Petro debía asumir las consecuencias de la “tragedia humana que creó”. Acto seguido, el mandatario respondió a la declaración del exministro con una serie de acusaciones y culpándolo por el deterioro de las finanzas del país.

José Manuel Restrepo aseguró con cifras que el déficit que enfrenta Colombia fue causado por el actual Gobierno. | Foto: Semana / Getty Images

“Irresponsable máximo, después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito FMI por US$ 5.000 millones de dólares pagadero en tres años, le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos, y condujo al país al déficit. El peor error fiscal de la historia de Colombia”, dijo Petro.

Tras esta primera declaración, Restrepo dijo que es falso que haya endeudado en dicho monto al país. Además que el crédito que indica Petro no era a 3 años.

“Era además diez veces menos costoso de lo que usted hoy endeuda a Colombia y no fue el único país del mundo que acudió a este tipo de créditos. Pero además curioso que usted mismo destacó la línea de crédito flexible como una gran fortaleza de Colombia. Y luego la perdió por mal manejo fiscal”, precisó.

Estas son las cifras que deterioran las finanzas del país. | Foto: Archivo Semana

Respecto al subsidio de la gasolina, Restrepo aseguró que este es culpa del Gobierno actual, dado que decidió mantener los diferenciales de precios en ACPM por decisión política.

Irresponsable máximo, después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito FMI por US$ 5.000 millones de dólares pagadero en tres años, le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos, y condujo al país al… https://t.co/ERnm00eLl2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2025

Frente al déficit fiscal, el mandatario colombiano dijo que ambos huecos (gasolina y deuda) fueron pagados por el Gobierno Petro. Pese a ello, Restrepo indica que este Gobierno fue el que generó el déficit.

“Le recuerdo entre 2021 y 2023 la deuda y el déficit bajaron en el mayor ajuste fiscal de la historia de Colombia por debajo de los límites inferiores de regla fiscal en deuda y usted lo aumentó en dos años a máximos históricos”, dijo Restrepo.

Los aumentos en la deuda son preocupantes. | Foto: Alejandro Acosta