Esta es la ‘bobadita’ que se gastan los países de altos ingresos en la preparación de un niño en edad escolar

Ideas, propuestas, pero poco resultado en la meta de avanzar para llegar a ser un país desarrollado, es lo que ha habido en Colombia. Se habla de la vía que no se ha hecho, del subsidio que no se ha dado, de mejor poner los recursos públicos en la productividad del campo. Inclusive, ya hay quienes se ufanan, porque hace varios años, la mayor asignación del presupuesto general es para la educación y no para comprar armas.