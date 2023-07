“Colombia va por buen camino en primera infancia”: Investigadora del Centro de Estudios Infantiles de Yale

Angélica Pongutá, investigadora científica del Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale es una de las voces más valiosas en el análisis y desarrollo de estrategias para los niños y niñas en etapa inicial. Su trayectoria ha estado marcada por la investigación en primera infancia en diferentes países de América Latina. La experta será una de las invitadas a la 10.ª Cumbre Líderes por la Educación, un evento que según explica no solo es importante para Colombia sino para la comunidad global, pues permite “conocer las fortalezas, oportunidades, experiencias, avances y promesas alrededor del aprendizaje” .

Angélica Pongutá: Los primeros años de vida son esenciales para el crecimiento y desarrollo del ser humano, por lo que la inversión debe ser coherente para asegurar que esta etapa esté bien cimentada. De no hacerlo, los niveles de educación secundaria e incluso superior se verán afectados y comprometidos debido a las grietas y rupturas del aprendizaje.

A.P.: Los estudios que realizamos en Colombia y en otros países de ingresos medios y bajos arrojan que los cuellos de botella para alcanzar el acceso universal en primera infancia y educación inicial tienen que ver con un quiebre en la verticalidad e implementación de políticas a nivel local y regional. El llamado es a que las estrategias de política pública para inversión en educación sean un esfuerzo multisectorial no sólo enfocado en la gobernanza sino en la autonomía y gestión de los recursos destinados a la primera infancia.

A.P.: Colombia ha estado en un muy buen camino desde la formulación de la estrategia y ahora Ley de Cero a Siempre. Es una iniciativa que sentó un precedente en la atención integral, un tema que no es tratado adecuadamente a nivel global. El reto está en que el Gobierno continúe con ese compromiso asegurando que los niños no solo tengan calidad de la educación sino cuidado de sus necesidades básicas como nutrición, salud, seguridad y apoyos parentales.

A.P.: Me han llamado la atención las falencias en la trayectoria del aprendizaje. Muchos de los procesos que se llevan a cabo en educación inicial no están conectados con lo que se hace en primaria y secundaria. Es decir, es necesario pensar de manera coherente a nivel curricular y procurar que haya una relación intergeneracional entre todas las experiencias educativas. Me sorprende esa falta de innovación en lineamientos pedagógicos que respondan al ciclo de vida.