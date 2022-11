Esta es la percepción de los colombianos en torno a la inflación y cómo los está afectando

El incremento en el costo de vida es, sin duda, una de las principales preocupaciones de los colombianos, quedando demostrado en los resultados de la más reciente medición Polimétrica Noviembre 2022, elaborada por la firma Cifras y Conceptos.

En los datos revelados se evidencia que el 61 % sienten que vivir hoy en Colombia es mucho más caro, esto, frente a lo que ha sido en los últimos 10 años. De acuerdo con Dewin Pérez, economista y docente investigador económico, lo que arroja la medición en este aspecto es que “la inflación es un fenómeno que está golpeando fuertemente a los hogares”, que sienten cada vez más que sus ingresos se quedan rezagados frente al aumento del costo de vida, y en esa medida toman decisiones que les permita enfrentar el fenómeno.

“Es decir, 6 de cada 10 hogares reaccionan haciendo ajustes y tomando decisiones; sin embargo, 4 de cada 10 hogares han sentido el impacto, pero no han realizado ninguna actividad o tomado decisiones para ajustarse a las nuevas circunstancias”, apuntó.

Así mismo, al ser consultados los colombianos sobre ¿qué acciones está realizando para hacerle frente a la inflación?, el 61 % respondió que cambiaron de lugar para mercar por uno más económico.

Sin embargo, el 59 % dijo que han disminuido sus salidas a actividades de recreación y ocio, mientras que un 58 % indicó que ha reemplazado elementos de su alimentación por los altos precios, y un 54 % expresó que ha dejado de comprar alimentos de la canasta familiar.

“Aquí se nota claramente que las decisiones de los hogares para hacer frente a la inflación es ajustar tanto la cantidad como la calidad de los bienes y servicios que consumen, lo que se refleja en pérdida de bienestar y una menor calidad de vida. Cambiar sus sitios donde realizan la compra de alimentos por lugares más baratos, de pronto implica mayores riesgos en salud pública con respecto al cuidado y manipulación de alimentos, menor calidad de los artículos comprados, de igual manera el remplazo de unos productos por otros más asequibles en términos de precios”, destacó Pérez.

Ligado a la inflación, otro aspecto que preocupa a los colombianos es la volatilidad del precio del dólar. Allí, el 62 % de los consultados por Cifras y Conceptos afirmó que se ha visto afectado por los incrementos que viene teniendo la divisa, esto frente a un 25 % que dijo no haberse visto afectado.

“Esto muestra que 6 de cada 10 personas, en promedio, han sentido el efecto negativo del aumento del precio de dólar. Este efecto negativo podría ser reflejo del efecto del encarecimiento de los bienes importados o los bienes que se producen aquí en Colombia, pero que utilizan mucha materia prima importada”, dijo Pérez.

Y finalmente, la medición Polimétrica Noviembre 2022, consulta a los colombianos sobre si pudieran hablar con el presidente Gustavo Petro ¿qué le pedirían en beneficio de usted, su familia y los colombianos? El 37 % respondió por más empleo y más oportunidades, seguido de un 25 % que manifestó que le pediría “acciones para disminuir la inflación” y como tercera de las respuestas más seleccionadas, el 22 % dijo que le pediría “que cumpla con lo que prometió”.

Aquí, el investigador Pérez señala que “las aspiraciones de los colombianos están relacionadas principalmente con sus preocupaciones y angustias, la falta de oportunidades laborales, que impide la generación de ingresos decentes que les permitan acceder a los bienes y servicios necesarios, y, por otro lado, el encarecimiento de los precios de la canasta de bienes de consumo o canasta familiar.

Sin embargo, para el también economista y docente investigador Martin Jaramillo, lo que muestra la medición de Cifras y Conceptos es que hay una sensación de incertidumbre entre los colombianos, con respecto a cómo el actual Gobierno está manejando el país y en particular cómo está atendiendo los problemas coyunturales que están impactando en la calidad de vida de los colombianos.

“Lo que queda claro es que los colombianos sí están preocupados por una economía sana. No es, solamente, en términos de cuánto pueden gastar; sino que esta medición muestra que a la ciudadanía le interesa que el precio del dólar no esté tan caro y que la inflación bajé porque los está afectando negativamente. Entonces, una interpretación a estos datos es que es un imperativo que el Gobierno haga un manejo responsable de la economía, por lo que si no se moderan los anuncios que están aumentando el precio del dólar y, si no se hace algo por mitigar el impacto de las decisiones populistas en la economía colombiana, lo que estamos viendo en esta medición es que la opinión pública, los ciudadanos, los votantes, se lo van a cobrar”, sentenció.