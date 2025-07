“Cuando me pensione voy a abrir un restaurante” , “Si me quedo sin trabajo pongo un puesto de comidas”. Los colombianos le tienen mucha fe al negocio de los restaurantes y los ven como el flotador más cercano, ante cualquier circunstancia en la que vean amenazado su ingreso habitual.

No en vano, este es uno de los negocios que más se inician, pero también uno de los que tienen más alta cifra de cierres.

Así lo evidenció Fenalco en la Bitácora económica de julio, en la que confirman que “muchos locales que en apariencia lo tienen todo para triunfar no logran sostenerse en el tiempo".

No es el plato ni la ubicación

Una de las amenazas sobre el negocio de los restaurantes no suele ser el plato que ofrecen, tampoco la ubicación. Cuando se tienen bajo control esas dos variables, lo que debe primar es la gestión interna, según Artemio Becerril, consultor y capacitador en hoteles y restaurantes, citado en la Bitácora económica .

Algunos colombianos que se embarcan en el montaje de un restaurante ponen el foco en temas que, sin duda, son atractivos para el usuario, por lo tanto, logran jalar gente, pero no mantenerla. A juicio del experto, estos lugares no salen a flote porque “descuidan el servicio, la ambientación, el ambiente laboral, entre otros, lo que hace que el cliente no regrese”.