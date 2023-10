Este año las exportaciones de Colombia a Venezuela llegarán a 1.000 millones de dólares: Analdex. “Eso es mejor que tener totalmente cerrada la frontera”

JAVIER DÍAZ: Creo que es un balance positivo. Yo creo que fue un error haber cerrado todo tipo de relacionamiento con Venezuela. El vecino siempre va a estar ahí y no tener unos canales de comunicación, pues no es lo ideal. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitió restablecer también las relaciones comerciales y en este año hemos visto cómo ese comercio comienza a recuperarse.

Entonces algunos empresarios me dicen yo no voy a vender en esas circunstancias. Creo que seguridad en la frontera es un tema que hay que trabajar.

Pero uno tiene que observar con quién está haciendo negocios, que no vaya a estar en una de estas listas para evitar líos. En buena medida los empresarios colombianos están haciendo negocios con sus pares privados y esos pares privados no están sancionados.

Es indudable que la volatilidad del dólar afecta porque usted no puede planear de manera adecuada. Uno insiste en que se hagan coberturas, pero es difícil. Creo que la caída que estamos viendo en el precio del dólar responde también al incremento que sufrió desde agosto del 2022 cuando llega el nuevo gobierno, hace unos anuncios en materia energética, no más exploraciones de petróleo, no más exploraciones de gas carbón.

Eso indudablemente el mercado lo leyó de una manera muy negativa. Cómo así que usted no va a seguir con estos productos si son el 50 por ciento de sus exportaciones, si son una buena parte de los ingresos fiscales y esa incertidumbre de qué va a pasar con eso disparó el dólar. En la medida que el gobierno señaló a través del Ministerio de Hacienda, que no de Minas, que la transición energética duraría por lo menos 15 años, que el mercado empieza a ver que las reformas no pasan en el Congreso tal como quería el Gobierno, pues el mercado empieza a ajustar, dice: “esto que habíamos previsto no va a ocurrir” y Colombia retorna un poco al precio promedio de las divisas de la región, que repito, por factores políticos de incertidumbre, se había salido de ese rango en el cual se movían las divisas de la región.