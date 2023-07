Esto ha subido la gasolina desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro

El Ministerio de Minas y Energía anunció este viernes 30 de junio el ajuste que tendrá el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

“El Gobierno nacional, desde octubre de 2022, puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”, dijo la entidad.

Por tal motivo, “para avanzar en la disminución de ese subsidio, a partir de mañana sábado 1 de julio, el valor de la gasolina corriente motor tendrá un reajuste en promedio de $600 por galón en todo el país, mientras que los precios del diésel se mantendrán estables”.

Así las cosas, antes de que se implementara la política para el aumento escalonado del precio de la gasolina, el valor de este combustible en Bogotá, por ejemplo, rondaba los 9.523 pesos. Ahora, el precio de referencia se ubica por los 12.964 pesos, de manera que el aumento ha sido de unos 3.441 pesos.

La ciudad con el precio de la gasolina más caro es Villavicencio donde el galón cuesta $13.473, seguido por Cali con $13.397, Bogotá con $13.373, Manizales donde vale $13.357, Pereira, ciudad en la que cuesta $13.340, Ibagué, en donde está en $13.308, y Medellín con $13.306.

A estas ciudades, le siguen Montería con $13.253, Bucaramanga con $13.134, Barranquilla en $13.044, Cartagena, donde el precio es de $13.003, y cierran Cúcuta con $11.425 y Pasto con $11.116.

Por su parte, los precios del diésel se mantienen estables con los siguientes valores de referencia en las 13 ciudades principales del país. El precio del galón es diferente, siendo Cali ($9.484), Villavicencio ($9.457), Pereira ($9.429), Manizales ($9.417) y Bogotá ($9.357), en donde el valor por este combustible estará por encima el promedio nacional.

Vale la pena recordar que en entrevista con SEMANA, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo calculó hasta dónde pueden ir los aumentos en el precio de la gasolina y explicó por qué se llegó a este punto.

Al consultársele la cifra en la que cree va a llegar el precio del galón de gasolina, aseguró que a 16.000 pesos.

La pregunta es si el colombiano aguanta ese valor. “Muchos de los que pagan gasolina son sectores de altos ingresos. En eso, el presidente estaba de acuerdo y por eso aceptó aumentar el precio de la gasolina, que fue una propuesta nuestra y se hizo a partir de octubre, con aumentos posteriores más fuertes”, dijo el exministro Ocampo.

Calificó de inaceptable la decisión del anterior gobierno de no incrementar los precios, cuando ya la pandemia había pasado. “En retrospectiva, fue inaceptable que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina sino en el último mes del gobierno. Me parece que fue una decisión política clarísima”, aseguró.

E, incluso, fue más allá. “El Gobierno Duque la embarró al no aumentar el precio a la gasolina. Más aún, dio una desafortunada declaración al final, cuando por fin aumentó el precio y dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero. Pero ese no fue el derrotero de su administración, ya que nos dejó un déficit que era el 3 % del PIB, adicional al de más del 5 % del Gobierno nacional. Era un déficit enorme. Debió haber comenzado desde mucho antes a aumentar gradualmente el precio de la gasolina”, puntualizó Ocampo.