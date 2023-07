Estos son los países con los salarios más altos de Latinoamérica. Colombia tiene uno de los montos más bajos

Entrada el segundo semestre del 2023, la inflación en la mayoría de países ha comenzado a ceder, no obstante, la cifras de los encarecimientos siguen siendo altas para los bolsillos, y los sueldos parecieran no alcanzar para la canasta familiar. No obstante, algunas naciones gozan de un buen momento, lo que les ha permitido sortear en mejor medida los salarios para los trabajadores, dándole un alivio para estas personas.