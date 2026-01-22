Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a su cotización diariamente; aquí le contamos cuál es su precio para este 22 de enero.

La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 22 de enero, la cotización del euro se encuentra en $4.300.

Entre las ventajas de ahorrar en euros o de transar con esta divisa se encuentra la estabilidad de los precios, además de la mayor facilidad, ahorro y seguridad que supone para las empresas comprar y vender en la zona del euro y entablar relaciones comerciales con el resto del mundo.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Dinamarca desea “un diálogo constructivo con sus aliados” sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico, pero que respete su “integridad territorial”, dijo este jueves su primera ministra, Mette Frederiksen.

El llamado de la líder danesa se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre el rol de Washington en esa vasta isla ártica rica en minerales.

“Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así”, zanjó Frederiksen en un comunicado.

La primera ministra subrayó que a lo largo de todo el proceso de debate ha “coordinado sus esfuerzos” con el Gobierno de Groenlandia, que rechaza de manera contundente cualquier dominio estadounidense.

“Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y yo misma he hablado regularmente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, especialmente antes y después de su reunión con el presidente Trump en Davos”, explicó.

“El Reino de Dinamarca desea mantener un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada estadounidense, siempre que se respete nuestra integridad territorial”, aseguró en referencia al gigantesco proyecto estadounidense de un escudo antimisiles.

Trump insiste en que Groenlandia es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

*Con información de AFP.