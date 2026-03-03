Economía

Euro: la divisa cierra el martes 3 de marzo con precio a la baja

La divisa es fundamental para miles de operaciones.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 3:23 p. m.
Precio del martes 3 de marzo.
El euro es la divisa oficial de 19 de los 27 países que conforman la Unión Europea, lo que le otorga un papel protagónico en la economía global. Sus fluctuaciones suelen estar ligadas tanto al contexto económico de la región como a las decisiones de política monetaria adoptadas allí, razón por la cual se ha consolidado como un indicador clave para inversionistas y personas interesadas en resguardar su patrimonio.

Billetes euros.
Precio del euro en casas de cambio

Este martes 3 de marzo, el euro en Colombia se cotiza alrededor de $ 4.349. En las casas de cambio, el valor de compra se sitúa cerca de $ 4.330, mientras que la venta ronda los $ 4.550. Es importante tener en cuenta que estas cifras pueden variar según el establecimiento, por lo que se recomienda verificar directamente con la entidad de preferencia para obtener la tasa actualizada.

Gracias a su reconocimiento internacional y a su comportamiento frente a otras monedas, muchas personas ven en el euro una alternativa para proteger su capital frente a la volatilidad o eventuales crisis en sus economías locales. No obstante, antes de invertir en esta divisa, es fundamental analizar su desempeño reciente y determinar si el contexto actual resulta conveniente para realizar una compra significativa.

Ventajas de ahorrar en euros

Estabilidad relativa: pese a los retos enfrentados por la eurozona, el euro se mantiene como una de las principales monedas de reserva a nivel mundial, lo que lo convierte en una opción atractiva para el ahorro a largo plazo.

Diversificación financiera: destinar una parte del capital a euros permite reducir la exposición al riesgo de la moneda local y ofrece mayor protección ante devaluaciones o cambios económicos imprevistos.

Billetes euros.
Acceso a mercados europeos: disponer de esta divisa facilita la inversión en países de la eurozona y abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento económico y diversificación.

Facilidad en transacciones internacionales: al tratarse de una moneda ampliamente aceptada, contar con euros simplifica operaciones comerciales y viajes a los países donde es de uso oficial, además de disminuir costos asociados a la conversión de divisas.

