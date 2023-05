Exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, desmiente al presidente Gustavo Petro sobre cifras en el aumento a los funcionarios públicos

El presidente Gustavo Petro anunció este martes el aumento salarial que tendrán los trabajadores del sector público durante 2023 con un mensaje lleno de jubilo. Según señaló el mandatario, se llegó a un acuerdo para que el incremento sea del 14,62 % con retroactivo al primero de enero, el cual beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores. “Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público: 14,62 % para el año 2023 retroactivo a primero de enero y para el 2024 IPC 2023+1,6 %. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público”, dijo el presidente Petro en Twitter.

Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público: 14.62% para el año 2023 retroactivo a 1 de enero y para el 2024 IPC 2023+1.6%.

Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2023

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le contestó desmintiéndolo. “En síntesis, el aumento mayor en capacidad adquisitiva para empleados públicos en la historia fue el que se logró para 2022, negociado desde 2021 (aumento por encima de inflación de 1,64 %) en comparación a aumentos reales (por encima de inflación ) de 1,5 % en 2023 y 1,6 % en 2024″, escribió. Restrepo presentó una tabla con cifras del Dane que así lo demuestran.

En síntesis el aumento mayor en capacidad adquisitiva para empleados públicos en la historia fue el que se logró para 2022 negociado desde 2021 (aumento por encima de inflación de 1,64%) en comparación a aumentos reales (por encima de inflación ) de 1,5% en 2023 y 1,6% en 2024. https://t.co/vkKwhLGMM5 pic.twitter.com/a9UqCUIB26 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 10, 2023

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, manifestó que los aumentos establecidos tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CUT, CTC, CGT, Únete, CNT, CSPC, Fecospec, Propaís, Fenec, Fenaser y Fenaltraesp “son superiores al promedio de los incrementos salariales del gobierno anterior”.

Francisco Maltés, presidente de la CUT. - Foto: Redes sociales

Por su parte, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, afirmó: “¡El aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público! Un acuerdo que beneficia a 1.324.866 trabajadores del Estado. Un reconocimiento a todo el equipo de negociadores. Ahora seguiremos negociando las demás aspiraciones”.

Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia. - Foto: Ministerio del Trabajo.

Hemos acordado el aumento salarial con la mayoría del sindicalismo del sector público. #DialogoSocial



✅14.62% para el año 2023 retroactivo a 1 de enero.



✅IPC 2023+1.6% para el 2024.



¡El aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público!



Un… — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 9, 2023

La foto del acuerdo entre el sindicalismo estatal y el #GobiernoDelCambio en materia salarial.



✅14.62% para el año 2023 retroactivo a 1 de enero.



✅IPC 2023+1.6% para el 2024. pic.twitter.com/UkUYlwYUZU — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 10, 2023

Semanas de negociación

Inicialmente, los trabajadores públicos acordaron solicitarle al Gobierno nacional un aumento salarial para este 2023, retroactivo desde el primero de enero, del 18,12 %, es decir, un aumento del IPC (que fue del 13,12 %) más un 5 % adicional.

El salario mínimo es el pago por un trabajo efectuado durante un tiempo establecido. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

No obstante, en un encuentro inicial, el entonces viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez, les hizo una propuesta mucho menor a la que los sindicatos plantearon: les ofreció un aumento salarial del IPC (13,12 %) más 0,55 %, para un total de 13,67 %.

La propuesta del Gobierno en ese momento cayó como un completo baldado de agua fría entre los sindicalistas, quienes empezaron a interrumpir la presentación del viceministro Hernández, y en varias ocasiones alzaron la voz gritando arengas como “huelga, huelga, huelga”.

Según el mandatario, se llegó a un acuerdo para que el incremento sea del 14,62 % con retroactivo al primero de enero, el cual beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Le argumentaban al viceministro técnico que la propuesta que presentó era bastante baja para las condiciones económicas que enfrentan hoy en día por la disparada de la inflación en el país, la cual ha seguido aumentando en lo que va corrido de 2023 y le exigieron un mejor trato para los 1,3 millones de empleados públicos.

Finalmente, tras varias semanas de negociación, el Gobierno y los sindicatos llegaron al acuerdo: 14,62 % para el año 2023, con retroactivo a 1° de enero, y para el 2024 IPC 2023+1,6 %.

Tras varias semanas de negociación, el Gobierno y los sindicatos llegaron al acuerdo: 14,62 % para el año 2023, con retroactivo a 1° de enero, y para el 2024 IPC 2023+1,6 %. - Foto: Presidencia

Petro responde sobre estudio que tilda a la reforma laboral de impulsora de despidos

El polvorín alrededor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro no deja de moverse. La reforma laboral, en particular, es una de las que más remolinos motiva y lo hizo ahora, luego de un estudio que revela que, con la aplicación de las medidas, se llegaría a un recorte de 450.000 puestos de trabajo formales en el ya aporreado mercado laboral de Colombia.

Lo clave del estudio es que tiene sellos y referencias del Banco de la República, la entidad rectora de la política monetaria en el país, por lo cual, conserva su autonomía y tiene alta credibilidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla el día de la presentación de la reforma laboral que su gobierno quiere llevar a cabo, en Bogotá, Colombia, el 16 de marzo de 2023. - Foto: REUTERS

Por esa razón, el mandatario de los colombianos salió a decir que “no es un documento oficial del Banco de la República, sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable”.

Petro dijo que “anto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí”. - Foto: guillermo torres reina-semana

En su respuesta al estudio que ha llamado la atención, principalmente por la fuente de la que proviene, Petro dijo que “anto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí”.

Una extensa respuesta elaboró el presidente Petro al contenido del estudio que se constituye como un documento clave en medio de los debates a la reforma laboral. La investigación fue elaborada por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), que puso como argumento el incremento en los costos que tendrían los empleadores para pagar la nómina, con los beneficios salariales (e indemnizaciones) para los trabajadores que se incluyen en el proyecto de ley.

Una extensa respuesta elaboró el presidente Petro al contenido del estudio que se constituye como un documento clave en medio de los debates a la reforma laboral. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres

A juicio de los investigadores del estudio, se generaría un incremento en el costo laboral que oscila entre 3,2 % y 10,7 %. Entre tanto, a la hora de despedir a los empleados, las indemnizaciones que ahora son aumentadas, justamente para desestimular los despidos y mantener más estables los puestos de trabajo, aumentaría costos equivalentes a, entre 1,2 % y 1,9 %.

La sustentación de Petro

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro echó mano de teorías económicas y citó de nuevo a Keynes (economista que defiende al Estado como uno de los principales.

El mandatario también se aparó en teoría de la economía política y sustentó que “el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad”.

El presidente Petro también se aparó en teoría de la economía política y sustentó que “el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad”. - Foto: JORGE SERRATO-semana

Abaratar el salario no ha generado empleo

En su argumentación, para desvirtuar el pronóstico de esa especie de ‘hecatombe’ con el empleo que plantea el estudio, el presidente señaló que, “dado que tenemos población no empleada abundante, el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, entre otros, y no de la tesis anacrónica, según la cual, el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia”.

‘El cambio es con otras teorías económicas’

Dentro de la amplia disertación del presidente Petro, agregó que “toda la política económica del gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del articulo en mención”.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

El mandatario de los colombianos reaccionó al mencionar medidas anteriores que han intentado abaratar el costo de crear empleo, pero no han funcionado, como lo evidencia el deterioro que hay en el mercado laboral, en el que la mayor parte de los puestos de trabajo son por cuenta propia. “Si abaratando el salario se creara empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales”.