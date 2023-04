Expresidente Álvaro Uribe dice sí a mejor subsidio para el adulto mayor, pero “el camino no es el que se está proponiendo”

Al partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe se le ha escuchado alzar la voz para hacer oposición a algunas de las propuestas reformistas que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. En el tema de las pensiones, en particular, han mostrado su desacuerdo, principalmente porque no hay una forma clara para financiar los incrementos planteados en los subsidios que se irrigan para la población adulta mayor que no logró cotizar para tener un amparo económico en la vejez.

Por esa razón, en los habituales recorridos sabatinos de Uribe, por las regiones, esta vez, en el municipio de Venecia (Antioquia), se refirió a las reformas.

El escenario de expresión, denominado ‘Escuchemos al Suroeste de Antioquia’, fue para explicar lo que muchos se están preguntando. “¿Por qué el Centro Democrático está en contra a la reforma a la salud, será que no quiere que se atienda mejor a las comunidades rurales?; ¿Por qué se oponen a la reforma pensional?, es acaso que ¿no están de acuerdo con que se le mejore el ingreso a los adultos mayores?”, fueron los interrogantes que el mismo expresidente se planteó y luego respondió.

La reforma pensional ya fue radicada en el Congreso y se alista para entrar en la agenda del debate legislativo. - Foto: Foto suministrada a SEMANA por el Ministerio de Trabajo

Para argumentar sus respuestas, recordó que fueron los partidos que lideró en el pasado los que crearon el programa del Adulto Mayor en la Ley 100. Adicionalmente, mencionó una ley de ellos que le señala el camino a los gobernantes de cada periodo administrativo para que le vayan mejorando el ingreso al adulto mayor “hasta que ese pago esté por encima de la línea de pobreza”.

Con todo el respeto por el Gobierno nacional

No obstante, Uribe explicó que la oposición que hacen en ese sentido es porque “el camino para lograrlo no es el que se está proponiendo”. Es más, a su intervención agregó: “lo decimos con todo el respeto por el gobierno nacional”.

En relación con la reforma a la salud, el exmandatario también subrayó: “nosotros queremos que se preserven los fundamentos de la salud y que se mejore el servicio en las comunidades rurales, en las poblaciones dispersas; que se mejore la remuneración de los médicos y de todo el talento humano”.

Entonces, ¿cuál es el problema?

El partido Centro Democrático ha venido sosteniendo que el problema es que, con las propuestas, sin duda, “habrá más dinero para gastar ahora, pero al costo de mayor endeudamiento futuro”. En ese sentido, hacen referencia a la idea de pasar casi el 90 por ciento de afiliados a los fondos de pensiones, para Colpensiones, lo que implica trasladar también los recursos de unos fondos que hacen rendir la plata, hacia otro que no lo ha hecho hasta el momento.

Es necesario generar empleo para que las pensiones funcionen. - Foto: Archivo Semana

Este partido político ha sustentado que, “del total de 21,5 millones de personas que trabajan en Colombia, solamente 12 millones son cotizantes activos del Sistema de Pensiones. Esto también indica que no se ha tenido una alta y sostenida tasa de crecimiento económico y de generación de empleo”.

Todas esas críticas son las que hacen ver como si estuvieran en oposición a una propuesta de reforma pensional que, como lo han afirmado analistas y expertos, es necesaria, pues, en el país, solo reciben pensión 2,3 millones de personas, y más 1,8 millones que son beneficiarios del programa del Adulto Mayor.

En consecuencia, el Centro Democrático ha señalado tres problemas: llegar a todos los ancianos vulnerables mayores de 65 años, 3,4 millones, con un apoyo de 223 mil mensuales, equivaldría a multiplicar por más de 3 el presupuesto anual del rubro; manejar un déficit pensional que oscila alrededor del 100 % del PIB, con tendencia a agravarse por la reducción de personas que nacen, lo que conduce a que habrá menos cotizantes para pagar a los que reciben pensión; y, el alto subsidio que se paga en Colpensiones porque los aportes no compensan el valor de la pensión”.

Sobre esos puntos es que debe girar el debate de la reforma pensional.