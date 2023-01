Foro Colombia 2023 | Presidenta de Naturgas ‘da en el clavo’ en controversia sobre reservas de petróleo y gas

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, tiene una visión que, para el director de la Upme (Unidad de Planificación Minero Energética), Adrián Correa, recoge mucho de lo que está en el visor del Gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la energía y la necesidad de una transición ordenada, que tenga el menor impacto posible sobre las finanzas públicas y, a su vez, se meta en la ola necesaria de la lucha contra el cambio climático.

Durante el Foro Colombia 2023, hizo su intervención con cifras que sustentaron un sí a la transición energética, pero sin generar pobreza, pues el gas natural tiene un componente social, debido a la población que lo utiliza, sin contar con que también es un insumo clave para lo que el Gobierno requiere, y es la productividad del campo, toda vez que se utiliza en la producción de fertilizantes.

En entrevista con SEMANA, Murgas se refirió al informe de la ministra de Minas, Irene Vélez, y desglosó el tema hasta llegar al meollo del asunto, que parece estar en la diferencia entre reservas y recursos.

No hay más remedio que explorar

SEMANA: ¿Cuál es el debate que hay alrededor del estudio del Ministerio de Minas sobre las reservas que tenemos, tanto en petróleo como en gas?

Luz Stella Murgas (L. S. M.): El debate se centra en que el balance que realizó el Ministerio de Minas, en el mes de diciembre, si bien tomó los datos oficiales de reservas probadas, probables y posibles, que anunció en mayo de 2022, sumó los recursos contingentes y prospectivos para determinar la autosuficiencia de gas natural. La diferencia entre reservas es que esas ya fueron descubiertas. Las probadas están listas para ser desarrolladas, las probables y posibles dependen de un trámite ambiental, de un trámite contractual, de un proceso de consulta previa con una comunidad, de desarrollos económicos, de infraestructura y demás para poder desarrollarse; pero los recursos contingentes y prospectivos son una mera expectativa de que existe ahí gas natural.

La única manera de que esos recursos puedan convertirse en reservas y cuantificarse, para efectos de la autosuficiencia, es perforando pozos. Por eso es que hay que mantener la actividad exploratoria a largo plazo, no solo con los contratos que se encuentran suscritos, sino también en áreas no asignadas, en las cuales el Estado colombiano ha identificado, ya que también hay recursos para poder perforar pozos que nos permitan convertirlos en reserva y mantener seguridad energética para 36 millones de colombianos que hoy tienen gas natural en su casa. Pero también para un desafío aún más grande: conectar con el servicio a 1,8 millones de familias que hoy cocinan con leña en sus hogares.

Alto grado de incertidumbre

SEMANA: ¿Cuál es la tasa de éxito de un pozo que –se presume– puede tener gas?

L. S. M.: Los recursos contingentes y prospectivos tienen un alto grado de incertidumbre, es decir, no tenemos certeza, pero nos dan una información preliminar para determinar dónde se realizan los pozos. Una vez hecho eso es que se puede establecer si hay presencia de gas natural o no. De otra manera, no se puede.

Solo cuando se encuentra gas y se anuncia el descubrimiento, se puede proceder a hacer una evaluación acerca del tamaño y el volumen del gas encontrado, de las condiciones de mercado, de infraestructura y entorno, para determinar si esa molécula la podemos agregar al sistema o no.

SEMANA: Algo como lo sucedido recientemente con el hallazgo de Canacol...

L. S. M.: Claro. Canacol anunció unos descubrimientos en esta semana. El año pasado se hizo algo similar con descubrimientos por parte de Ecopetrol en asociación con Shell y con Petrobras, que, por supuesto, ahora inician una etapa de evaluación. ¿Eso qué es?, que van a validar con más perforación, cuál es el tamaño del yacimiento, cuál es el volumen del gas, y si extraerlo cuesta menos que venderlo.