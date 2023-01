Foro Colombia 2023: EPM advierte que dudas frente a la transición energética también afectan a los usuarios

Hasta hace algunos meses Colombia parecía tener lista la hoja de ruta para definir cómo será el proceso de transición energética durante las próximas décadas, sin embargo, los recientes anuncios del Gobierno Nacional en materia de exploración y explotación de hidrocarburos ha tejido un manto de dudas sobre el futuro de esta industria, que trata de mantenerse a flote en medio de los retos económicos que se avecinan para este 2023.

Este fue uno de los temas debatidos durante el Gran Foro Colombia 2023, organizado por SEMANA, donde diversos expertos hablaron sobre la forma en la que se está implementando el proceso, las reacciones a las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y acerca de los mejores caminos para avanzar en la búsqueda de ponerle fin al uso del petróleo y gas como fuentes de energía.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Gerente general de EPM. - Foto: Semana

Una voz que hizo parte de este análisis fue la de Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, quien sostuvo que “la discusión se debe salir de si se necesitan o no nuevos contratos de exploración o producción. Lo importante es saber hasta cuándo queremos esa suficiencia y cómo prepararnos de aquí hasta allá” y resaltó que es importante generar un escenario de confianza en este tema para los inversionistas.

“No me cabe ninguna duda que el gas natural genera enormes beneficios para quienes lo consumen, en términos económicos, de confort, de calidad de vida. A mí me gustaría, como EPM, tener absoluta certeza en cómo hacer mis inversiones para llegar a esas zonas apartadas a las que no hemos podido llevar nuestros servicios (...) Vaya y convenza a alguien hoy para que haga una inversión de cambiarse de tecnología con ese boom noticioso que hay, donde no se entiende para dónde vamos”; agregó.

Para el Gerente de las Empresas Públicas de Medellín, los efectos de la confusión no se dan únicamente en los inversionistas, ya que muchos usuarios están dejando de ver esta alternativa como un camino viable, porque no perciben seguridad de cara al futuro en todo lo relacionado con el suministro.

“Estamos generando una parálisis en la migración de ciertos combustibles a otros y yo sí creo que eso es nefasto para el país. Vaya y convierta un país hoy un carro a gas natural vehicular, están probados los beneficios, pero estas conversaciones desincentivan la migración, pero además dañan bastantes esfuerzos gigantescos que ha hecho esta industria durante muchos años y que queremos darlo y eso no es un antagonista de la descarbonización”, dijo Jorge Carrillo.

El futuro de la transición energética también fue uno de los debates clave del Gran Foro Colombia. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Horas antes de este debate, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo durante su participación en el Foro Colombia 2023 que aún no hay estimaciones finales de reservas, de las cuales dependerá saber qué tanto petróleo y gas disponible se tendrá en el mediano y largo plazo para el consumo interno y para vender a otros países, lo que es una de las fuentes de ingreso clave para el país.

El ejemplo de Hidroituango

Durante su intervención en el Gran Foro Colombia 2023, el Gerente General de EPM indicó que no todo debe girar en torno de la pregunta sobre si es bueno o no usar petróleo y gas como fuentes de energía y resaltó que debido a esto se están dejando atrás grandes avances como los que ha tenido Hidroituango en la generación de energía por medio de procesos limpios y ambientalmente sostenibles.

“Nos toca entender para qué es la transición y yo creo que cuando lleguemos a ese punto se facilita entender el rol que debe tener cada actor en este escenario. Por ejemplo, nadie ha hablado de agua, ni de hidroeléctricas y yo sinceramente pienso que Colombia no celebró correctamente, por ejemplo, la entrada de operación de Hidroituango. Hace ocho días el precio en bolsa era de 526 pesos por kilovatio y ayer fue de 200 pesos por kilovatio”, explicó.

Gracias a la entrada en operación de Hidroituango, EPM asegura que bajó el precio de la energía. - Foto: Suministrada a SEMANA por gobernación de Bolívar

El vocero de EPM cerró diciendo que “estas señales también obligan a los actores que tienen generación de energía más ineficiente, con mayores emisiones, a tener un referente limpio, porque la hidroeléctrica es limpia y quita cierta incertidumbre sobre EPM, porque dijimos que íbamos a entrar el 30 de noviembre y entró y eso está haciendo que los demás agente sepamos qué tanto nos debemos embalsar para un futuro niño”.