Se podrían esperar nuevas OPA por Sura e incluso Nutresa, mas no por Grupo Argos.

Gilinski podría declarar desierta la OPA por Argos y no hacer más: ¿cuáles serían sus siguientes pasos, según Bloomberg Línea?

Este jueves se realizó en Medellín una asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Sura, en la cual las mismas compañías del enroque rechazaron la reforma estatutaria propuesta por Jaime Gilinski para que sean los propios accionistas quienes decidan sobre la OPA en curso por el Grupo Argos.

La OPA presentada por Nugil SAS para comprar entre 26 y 32,5 % de las acciones ordinarias en circulación del Grupo Argos, por 4,28 dólares la acción (equivalente a 17.655 pesos, a la tasa de cambio actual) representa una prima del 30 % por encima del valor en el que estaba transando la acción del conglomerado de cemento, el día previo a la OPA.

Según Bloomberg Línea, Gilinski podría declinar la oferta de no llegar a los mínimos, lo cual podría tener un efecto similar a lo ocurrido con la más reciente OPA por Nutresa, y que produjo una caída del 30 % en la acción del conglomerado de alimentos. También podría decidir no hacer más OPA por Argos.

Ayer, la acción preferencial del Grupo Argos cerró en 7.420 pesos por acción. Si se declina la oferta pública de adquisición, según analistas del mercado, la acción ordinaria podría caer por debajo de los niveles del día previo a la OPA. Es decir, el mismo efecto Nutresa.

Según el portal especializado en noticias financieras y económicas, ahora que están destrabadas las juntas tanto de Sura como de Nutresa, y que podrán tomar decisiones, Gilinski podría hacer una oferta por hasta 10 o 12 % del Grupo Sura.

“Esto les permitiría destinar los recursos que no usarán en la OPA por Argos en una nueva OPA por las acciones del Grupo Sura. La diferencia es que no buscarán una participación muy grande, sino apenas 10 o 12 %, con lo cual alcanzarían el control de esa compañía y a partir de allí podrá avanzar en la toma de las demás empresas. Los abogados explican que esa OPA que podría darse buscaría hacerse a un precio lo suficientemente elevado para que la junta de Nutresa ya no pueda argumentar diferencia con el valor fundamental de la empresa”, señaló Bloomberg Línea.

Las compañías del enroque y sus juntas directivas tienen la obligación de actuar a favor de los intereses de cada sociedad de manera individual y sus accionistas. La defensa del enroque no es una opción viable desde el punto de vista jurídico. Cada compañía tendría que tomar una decisión en su propio beneficio.

Si lo que dice Bloomberg Línea resulta cierto, se podrían esperar nuevas OPA por Sura e incluso Nutresa, mas no por Grupo Argos.

Los fondos de pensiones, que manejan ahorros de sus afiliados, podrían tener que explicar su decisión de no vender si la acción de Argos cae después de la OPA y Gilinski no presenta más ofertas.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.