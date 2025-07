Gobierno restó más funciones a las EPS y las quitará del camino con nuevo decreto: así cambiará en el sistema

El proyecto de reforma a la salud es uno de los más ambiciosos del Gobierno y con el que ha intentado a toda costa sacar a las EPS del camino. Pese a ello, no lo ha logrado con éxito. El proyecto no ha podido sortear los obstáculos en el Legislativo y recibir luz verde para que se pueda convertir en ley de la República. De hecho, en una ocasión fue hundida tras una ponencia de archivo.

Desde que el Gobierno ha impulsado la reforma, lo cierto es que las EPS no han visto un buen futuro y cada vez son más las que entran en declive y llegan a la quiebra. Muchas aseguran que el Gobierno ha retrasado los pagos y no ha hecho los giros correspondientes, que no han permitido que estas puedan garantizar la atención a los pacientes. De hecho, en los últimos meses son varios los servicios de urgencias de clínicas que han tenido que cerrar.