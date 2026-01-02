Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

El presidente Gustavo Petro lanzó en sus redes sociales un anuncio. Se trata de un incentivo que dará el gobierno para que cada vez menos vehículos utilicen gasolina.

“Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quien trabaja que se aumentan las ganancias”, dijo el presidente.

“Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad. Subí el arancel para la importación de autos y motos que usan hidrocarburos, un 40% para que se hagan en Colombia ensamblados y ojalá sus partes, incluidos los motores eléctricos”, agregó.

Noticia en desarrollo...