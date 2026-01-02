ECONOMÍA

Gustavo Petro lanza enorme incentivo a los taxistas: les dará 52 millones de pesos si toman una decisión con su vehículo

El presidente anunció la medida en su cuenta de X. Revise de qué se trata.

Redacción Economía
2 de enero de 2026, 8:55 p. m.
El presidente alentó a los taxistas a usar menos gasolina.
El presidente alentó a los taxistas a usar menos gasolina. Foto: Fotomontaje Getty/ El País de Cali

El presidente Gustavo Petro lanzó en sus redes sociales un anuncio. Se trata de un incentivo que dará el gobierno para que cada vez menos vehículos utilicen gasolina.

“Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quien trabaja que se aumentan las ganancias”, dijo el presidente.

“Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad. Subí el arancel para la importación de autos y motos que usan hidrocarburos, un 40% para que se hagan en Colombia ensamblados y ojalá sus partes, incluidos los motores eléctricos”, agregó.

Noticia en desarrollo...

.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Conozca aquí el cálculo aproximado.

Salario minimo

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de noviembre. Foto: Freepik

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025, en Bogotá

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.

