Inflación en EE. UU. cayó al 6,5 % y aumenta la expectativa en los mercados internacionales

Como un baldado de agua fría cayó entre los inversionistas el nuevo dato de inflación revelado este jueves -12 de diciembre- en los Estados Unidos, el cual si bien mostró un descenso, quedó por encima de lo esperado por los analistas e inversores y ahora aumenta la tensión respecto a lo que pueda anunciar a finales de enero la Reserva Federal frente a las tasas de interés en ese país.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumidor para el mes de diciembre quedó en 6,5 % en su acumulado anual. Este dato es sin duda una buena noticia, ya que marca un nuevo retroceso en este indicador y deja atrás los fantasmas de recesión para el gigante norteamericano, que nuevamente respira con tranquilidad aunque se esperaba que cayera hasta el 6,1 %.

Inflacion diciembre EEUU - Foto: Investing.com

De esta forma, el costo de vida en este país pasó de 7,1 % en noviembre, al 6,5 % a finales del 2022. Así las cosas, también se da por superada la crisis desatada a mediados del año pasado, cuando tocó el 9,1 % en junio, después de una seguidilla de seis reportes consecutivos marcando fuertes alzas, que obligaron a la Fed (Reserva Federal o Banco Central) a subir sus tasas de interés para enfriar la economía estadounidense.

Para expertos como Juan Eduardo Nates, analista de Credicorp Capital, la nueva meta de inflación quedó en el 5,7 %, que los mercados esperan alcanzar durante el mes de febrero, ya que, según él, los indicadores de desempleo y crecimiento empresarial ya están dando señales claras de enfriamiento como respuesta a la política anti-inflacionaria que viene trabajando la Fed desde hace varios meses.

“Hoy vemos un optimismo bastante importante en los mercados, que consolidan el buen ritmo con el que comenzaron el año y ahora con el nuevo dato de inflación pueden arriesgarse por un panorama mucho más favorable del que se esperaba para el comienzo de este año. Ya son dos sorpresas en materia de costo de vida que ahora centran la atención en la Fed y la posibilidad de que el aumento de tasas no sea drástico o incluso se puedan mantener estables”, dijo Nates.

Esta es la sexta baja consecutiva en el costo de vida para los estadounidenses. También hay que destacar que revisando los desagregados mensuales, se puede apreciar que los precios de consumo bajaron una décima (0,1 %), lo cual es positivo en estos momentos en los que se sigue de cerca si las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal tienen efecto en la contención de los precios.

De acuerdo con otros analistas, estos resultados que unos celebran y otros ven con decepción, puesto que esperaban una caída más fuerte, dan muestra de que la peor racha inflación en cuatro décadas que vivió Estados Unidos a mediados del 2022 ya pasó y por ahora se mantiene la mira en el 2 % como dato máximo de inflación que esperan alcanzar las autoridades financieras de este país antes del 2024.

El presidente estadounidense fue uno de los primeros en celebrar este anuncio sobre el costo de vida y por medio de sus redes sociales dijo que esto se está logrando gracias a los planes que iniciaron desde la Casa Blanca para enfrentar este flagelo, frente al cual destacó que mientras en casi todos los país del mundo está subiendo, en el suyo viene cayendo con fuerza y de manera sostenida.

La desaceleración de la economía en Estados Unidos y el crecimiento de la inflación están reviviendo el fantasma de la recesión. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Por sexto mes consecutivo, la inflación anual ha disminuido. Puede que esté aumentando en las economías de todo el mundo, pero aquí está bajando. Y los precios de la gasolina, la comida y más están siguiendo. Eso se suma a un descanso para las familias y prueba de que mi plan está funcionando”, dijo Biden.

Ahora la atención de los mercados, analistas e inversores se posa sobre la reunión que sostendrá la Reserva Federal a finales de este mes para definir qué pasará con las tasas de interés. Las proyecciones hablan de un aumento que no superará el 0,25 %; mientras que otras más arriesgadas apuntan a que se puedan mantener estables, pese a que el Banco Central está diciendo que no es momento de ceder.

No hay que pasar por alto que algunos miembros de la Fed están pidiendo a los ciudadanos que no se dejen llevar por el triunfalismo y tengan presente que la meta del 2 % podría tomar algunos años, así las proyecciones apunten al 2024. Ante esto, resaltan que no hay que ceder y entender que estos buenos resultados se dieron gracias a su estricta política monetaria.