¿Investigación contra Ecopetrol es para aclimatar la toma de la empresa a nombre del petrismo?

¿Acaso detrás de la decisión de incautar los celulares de los directivos de Ecopetrol hay una motivación de índole política? Eso piensan algunos tras la coincidencia de que el allanamiento de la SIC se diera justo el día en que se despedía el exitoso presidente de la empresa, Felipe Bayón y se realizaba la crucial asamblea anual de la iguana.

El tema del debate lo puso María Isabel Rueda en su Tik Tak para Semana de este viernes. La periodista deja ver que abre camino la idea de que un descrédito de la presidencia de Felipe Bayón podría buscar aclimatar la tesis de que ahora con el petrismo al mando sí se acabará la corrupción que supuestamente ha reinado en la empresa.

La SIC investiga cinco actividades supuestamente anómalas. En primer lugar, se habla de presuntos direccionamientos en la contratación en el sistema de abastecimiento, en la regional Orinoquia. En segundo lugar, se investigan los detalles de un contrato para un servicio de helicóptero por más de 150 millones de dólares. El tercer frente tiene que ver con la ‘cartelización’ del tema de carros blindados que habría tocado las puertas de Ecopetrol, según fuentes consultadas por SEMANA. El cuarto punto tiene relación con un presunto abuso de posición de dominio por parte de Ecopetrol en el mercado. El quinto hace referencia a supuestas operaciones de integración no informadas, en torno a cesiones de derechos contractuales de contratos de exploración y producción de hidrocarburos y gas.

Escuche a María Isabel Rueda

Las pesquisas pueden ser sólidas. ¿Pero por qué hacer el allanamiento para que el escándalo explotara justo en esta fecha? ¿Es una forma de aclimatar la toma de la compañia a nombre del petrismo? Se pregunta María Isabel Rueda. La periodista agrega que es importante recordar que coincidencialmente no hay una SIC en propiedad aún en el gobierno Petro.

Para María Isabel, una toma de una empresa con propósitos incautatorios solo se había visto en las películas. El expresidente de Ecopetrol y exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, también puso el dedo en la llaga. “Que la Superintendencia de Industria y Comercio no se convierta en una especie de Contraloría del sector empresarial. Queda un tufillo de retaliation en las investigaciones iniciadas ayer, justo cuando Bayón termina su destacada gestión en Ecopetrol”, escribió.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio no se convierta en una especie de Contraloría del sector empresarial. Queda un tufillo de retaliation en las investigaciones iniciadas ayer, justo cuando Bayón termina su destacada gestión en Ecopetrol — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) March 30, 2023

Lo mismo ha señalado la oposición. Los congresistas Paloma Valencia y Edward Rodríguez publicaron mensajes en ese sentido.

Preocupante que el @sicsuper sigue actuando bajo mandos politiqueros y haciendo mandados para quedar bien con el gobierno.



Así no es, es haciendo un ejercicio serio que se controla no persiguiendo.



Lamentable lo de @ECOPETROL_SA esperamos control de @PGN_COL https://t.co/8hwfUTfXIh — Edward Rodríguez 🇨🇴 (@EDR_CD) March 30, 2023

Para muchos no deja de ser llamativo todo el ruido que se generó para que la SIC finalmente sacara un comunicado diciendo que no hay investigación y apenas está en la etapa preliminar de una actuación orientada a determinar si es necesario adelantar una investigación formal. No hay que olvidar que la relación de Felipe Bayón con el Gobierno fue más de desencuentros que de encuentros, así hubieran sido políticamente correctos.

“Ecopetrol ha actuado de cara al país con el respeto de la regulación de las leyes”, afirmó Bayón en medio de la asamblea. Sin embargo, se abstuvo de dar declaraciones a profundidad por la reserva del proceso que adelanta la SIC. “Hay una reserva legal que hay que respetar, colaboramos con el suscrito con todas las solicitudes de las SIC. La SIC está haciendo su trabajo, está recabando la información”, agregó. El directivo, que deja la empresa este viernes, confirmó que se reunió con funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. “Muchos funcionarios estuvimos el día de ayer con ellos”, enfatizó.

Bayón rindió ya una declaración de más de dos horas y permitió el acceso a su celular y correo electrónico. En una de ellas, tocó el tema de la retención de su teléfono celular por parte de la SIC. Bayon confirmó que “recibí mi teléfono en medio de la Asamblea”, pero no ahondó en detalles y no dejó claro si se trató de su celular personal o si se trató de uno corporativo. Sobre el contenido en su celular y por qué la SIC lo demoró tanto tiempo, no se quiso referir. Por parte del organismo de control, tampoco se han pronunciado al respecto.

Era más fácil tomar las decisiones a tiempo, no dejar quebrar Viva permitiendo la integración y haber actuado con la Super con Ultra, en vez de hacerle redadas a Ecopetrol.



Corrijan la sobrecarga tributaria, el excesivo IVA y piensen primero en los colombianos. https://t.co/IEM7ID6IG1 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 30, 2023

En una antigua entrevista para Financial Times, Bayón había dicho una frase que generó molestia en el gobierno: “Ecopetrol debería ser manejada con criterio eminentemente técnico para que ojalá no se politice”

Este jueves, Ecopetrol emitió un comunicado en el que dice que se abstiene de entregar detalles, luego de que se conociera que las instalaciones de la petrolera, habían sido visitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si hay corrupción en Ecopetrol, que se investigue a fondo y metan presos a quienes sean responsables. Eso no admite discusión.

Pero hacerlo hoy, a mansalva el día de la asamblea, es de una torpeza y mala fe increíble. https://t.co/WnYHAO4WrX — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) March 30, 2023

Lo que si confirmó la empresa estatal es que, el miércoles 29 de marzo, atendió una de dos visitas de la entidad de control, las cuales, fueron realizadas en Bogotá, por parte de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Dicha visita, que continuará este jueves 30 de marzo, y en ella se adelantan entrevistas a los funcionarios de la petrolera.

La Empresa dice que estará abierta a cooperar con todo lo que requiera la Superintendencia. Los hechos habían sido revelados por la periodista María Isabel Rueda en su Tik Tak para SEMANA.

Escuche a María Isabel Rueda

La asamblea de accionistas será la última en la que participa Felipe Bayón, como presidente de la petrolera. - Foto: Guillermo Torres

Según lo revelado por Rueda, solo el funcionario que asumirá las riendas de Ecopetrol, a partir del 1º de abril, Alberto Consuegra, quedó con su equipo de comunicación.

Lo que busca la SuperIndustria

De acuerdo con lo revelado por María Isabel Rueda, la SIC quiere revisar los contratos millonarios de los helicópteros, los cueles, en cabeza -principalmente- de la empresa Sonoma.

Lo que la Super busca es, por un lado, establecer qué tan importante ha sido esta contratación. No sólo en materia de costos, sino de transparencia. Si la competencia ha sido leal o si hay directivos de la empresa que se han dedicado a filtrar supuestamente información para amañar las licitaciones. Y si además eran premiados con viajes a Londres en medio de total gratitud.

Saul Kattan Cohen, presidente de la junta directiva de Ecopetrol. - Foto: Ecopetrol

La periodista agrega que “es absolutamente lamentable que si hay base para este escándalo de falta de transparencia administrativa, la despedida del ejecutivo Felipe Bayón y la coyuntura de la asamblea anual de la empresa se vean ahora empañadas por la sombra aparente de la misma corrupción que empaña al país en todas sus órbitas”.

Ecopetrol, con mucha tela para cortar

La petrolera colombiana tiene pendientes varios temas controversiales. Uno es el de la elección del que será titular para ocupar la presidencia, lo que, según ha mencionado el Gobierno, es tarea de una head hunter. Sin embargo, estarían en la competencia, el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan, y Ricardo Roa, quien trabajó en la campaña a la presidencia con el actual mandatario del país. Es decir, ambos, muy cercanos al gobierno.

Aparte de ello, en la asamblea también se hará oficial la conformación de la junta directiva de la compañía que tendrá un papel protagónico en la transición energética que es política clave para el presidente Gustavo Petro.