SuperIndustria anuncia que mantendrá la reserva legal en caso de allanamiento a instalaciones de Ecopetrol

Los colombianos tendrán que aguantarse, para conocer lo que realmente ha pasado en las instalaciones de Ecopetrol, ad portas de la asamblea ordinaria y la fecha límite para el retiro de Felipe Bayón del cargo de presidente.

Luego de la revelación que hizo en SEMANA la periodista María Isabel Rueda, en el sentido de un allanamiento en la compañía, mayoritariamente de propiedad del Estado, tras el cual todos los funcionarios, a excepción del presidente (e), Alberto Consuegra, quedaron sin celulares, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció.

Al respecto, la SIC dijo que se ampara en las leyes que le permiten mantener en reserva legal las visitas administrativas, en consecuencia, “la información obtenida en esas diligencias” no serán parte de las declaraciones que entregue la entidad de vigilancia.

Por lo tanto, y reiterando que se trata de un mandato legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no puede realizar pronunciamientos al respecto”.

¿Qué investiga la SIC?

Según la información suministrada por la SIC considera importante aclarar que la etapa preliminar de su actuación está orientada a determinar si es necesario adelantar una investigación formal por la comisión de infracciones contra el régimen de protección de la competencia. Por lo tanto, en la etapa preliminar no existe una investigación y ninguna persona tiene la calidad de investigada o sancionada.

De igual manera, la Superintendencia informó que en todas sus actuaciones administrativas es regla adoptar las medidas idóneas establecidas en la normativa aplicable para garantizar el carácter reservado de la información.

Ecopetrol también se abstiene

Por su parte, Ecopetrol emitió un comunicado en el que dice que se abstiene de entregar detalles, luego de que se conociera que las instalaciones de la petrolera habían sido visitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Lo que sí confirmó la empresa estatal fue que, el miércoles 29 de marzo, atendió una de dos visitas de la entidad de control, las cuales fueron realizadas en Bogotá por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Dicha visita continuará este jueves 30 de marzo, y en ella se adelantan entrevistas a los funcionarios de la petrolera.

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, durante la asamblea de accionistas de la petrolera, la última a la que asistirá debido a su retiro del cargo. - Foto: Transmisión Youtube

La empresa manifiesta que estará abierta a cooperar con todo lo que requiera la Superintendencia.

Los hechos fueron revelados por la periodista María Isabel Rueda en su Tik Tak para SEMANA, según el cual, durante el allanamiento hubo decomiso de celulares y computadores de sus directivos.

Al parecer, la SuperIndustria anda en busca de avanzar en investigaciones relacionadas con la contratación de helicópteros que se requieren para el mantenimiento de oleoductos de la petrolera.

La asamblea de accionistas será la última en la que participa Felipe Bayón, como presidente de la petrolera. -Foto: Guillermo Torres.

Según lo revelado por Rueda, sólo el funcionario que asumirá las riendas de Ecopetrol, a partir del primero de abril, Alberto Consuegra, quedó con su equipo de comunicación.

Ojo, “que la SIC no se convierta en Contraloría”: expresidente de Ecopetrol

Pese a que la petrolera dijo que no entregaría más detalles de lo sucedido, de puertas para adentro en las instalaciones de Ecopetrol, las reacciones no se hicieron esperar. Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, hizo un fuerte pronunciamiento: “Que la Superintendencia de Industria y Comercio no se convierta en una especie de Contraloría del sector empresarial. Queda un tufillo de retaliación en las investigaciones iniciadas, justo cuando Bayón termina su destacada gestión en Ecopetrol”, aseveró el también exministro de Hacienda.

Durante el paso de Bayón por la presidencia de Ecopetrol, la compañía tuvo resultados históricos. Entró en 2017, precisamente en reemplazo de Echeverry, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio no se convierta en una especie de Contraloría del sector empresarial. Queda un tufillo de retaliation en las investigaciones iniciadas ayer, justo cuando Bayón termina su destacada gestión en Ecopetrol — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) March 30, 2023

Lo que busca la SuperIndustria

De acuerdo con lo revelado por María Isabel Rueda, la SIC quiere revisar los contratos millonarios de los helicópteros, los cueles, en cabeza -principalmente- de la empresa Sonoma.

Lo que la Super busca es, por un lado, establecer qué tan importante ha sido esta contratación. No sólo en materia de costos, sino de transparencia. Si la competencia ha sido leal o si hay directivos de la empresa que se han dedicado a filtrar supuestamente información para amañar las licitaciones y que queden en cabeza de Sonoma. Y si además eran premiados con viajes a Londres en medio de total gratitud. Es decir, además de Sonoma, Gomorra, dice el Tik Tak de María Isabel.

La periodista agrega que “es absolutamente lamentable que si hay base para este escándalo de falta de transparencia administrativa, la despedida del ejecutivo Felipe Bayón y la coyuntura de la asamblea anual de la empresa se vean ahora empañadas por la sombra aparente de la misma corrupción que empaña al país en todas sus órbitas”.

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC - Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Ecopetrol, con mucha tela para cortar

La petrolera colombiana tiene pendientes varios temas controversiales en la asamblea ordinaria que se realizará este jueves, en la que además se hará la despedida oficial de Bayón. Uno es el de la elección del que será titular para ocupar la presidencia, lo que, según ha mencionado el Gobierno, es tarea de una head hunter. Sin embargo, estarían en la competencia el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan, y Ricardo Roa, quien trabajó en la campaña a la presidencia con el actual mandatario del país. Es decir, ambos muy cercanos al gobierno.

Aparte de ello, en la asamblea también se hará oficial la conformación de la junta directiva de la compañía que tendrá un papel protagónico en la transición energética que es política clave para el presidente Gustavo Petro.