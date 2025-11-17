Suscribirse

Economía

Jóvenes en Colombia recibirán buena plata: anuncian fechas para entrega de $400.000

Tenga en cuenta las fechas y los montos que entregarán.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 5:36 p. m.
Esté atento a las fechas y montos que se entregarán. | Foto: JORGE SERRATO

Cada vez son más los programas de subsidios que ha lanzado el Departamento de Prosperidad Social, con el fin de atacar las desigualdades sociales y a través de entregas de beneficios o transacciones monetarias, cubrir las necesidades de comunidades que se encuentran en pobreza, ya sea moderada o extrema.

Hace algunos días, el Gobierno Nacional anunció un nuevo ciclo de entrega del programa Renta Joven, destinado para jóvenes de todo el país que se encuentren en las condiciones anteriormente mencionadas.

Renta Joven es uno de los subsidios para jóvenes más importantes. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ

El ciclo cuarto de Renta Joven se entregará este 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En la modalidad de giro, las entregas se harán hasta el el próximo 20 hasta el 29 de noviembre.

Es importante recalcar que el programa apoya a 170.677 participantes, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y promueve la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual.

Contexto: Comienzan pagos de $230.000 a miles de adultos mayores: cómo saber si lo recibirá en noviembre

De acuerdo con la entidad, los jóvenes recibirán unos $400.000 por ciclo, lo que implicará una inversión de $68.542 millones en total.

Dinero billetes pesos colombianos
Entrega hasta $400.000 por ciclo. | Foto: 123RF

De otro lado, las entregas del quinto ciclo de Renta Joven serán entregadas el 17 de diciembre y finalizarán el próximo 31 de diciembre, a través del SIIF. El ciclo 5 entregará recursos a 175.000 participantes, para lo que la entidad destinará 77.000 millones de pesos.

Contexto: Renta ciudadana y Devolución del IVA: anuncian quinto ciclo de transferencias; ojo a las fechas

Jóvenes en paz

Este programa, que es coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, y busca ofrecer una ruta integral de atención a los participantes, para romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.

De acuerdo con el cronograma del DPS, iniciará la entrega de recursos este 27 de noviembre. Se beneficiarán unos 14.250 jóvenes que recibirán un millón de pesos en promedio. Para cumplir con la transferencia, Prosperidad Social invertirá 15.600 millones de pesos.

El Departamento de Prosperidad Social anunció un nuevo ciclo de transferencias. Los pagos inician durante los últimos días de septiembre.
El Departamento de Prosperidad Social anunció un nuevo ciclo de transferencias. | Foto: Departamento de Prosperidad Social

De otro lado, el programa entregará la última transferencia del año(ciclo 12),desde el 29 de diciembre: se beneficiarán 15.000 jóvenes

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Piensa cambiar a Medicare Advantage? 5 claves que debe conocer antes de la inscripción abierta

2. Los activos chilenos se revalorizan tras favoritismo de Kast para la segunda vuelta presidencial, según Bloomberg

3. Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto por bombardeos en el Gobierno Petro

4. Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

5. FC Barcelona regresa al Camp Nou: fecha y rival confirmados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SubsidiosRenta JovenProsperidad social

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.