Jóvenes en Colombia recibirán buena plata: anuncian fechas para entrega de $400.000

Cada vez son más los programas de subsidios que ha lanzado el Departamento de Prosperidad Social, con el fin de atacar las desigualdades sociales y a través de entregas de beneficios o transacciones monetarias, cubrir las necesidades de comunidades que se encuentran en pobreza, ya sea moderada o extrema.

Hace algunos días, el Gobierno Nacional anunció un nuevo ciclo de entrega del programa Renta Joven, destinado para jóvenes de todo el país que se encuentren en las condiciones anteriormente mencionadas.

Renta Joven es uno de los subsidios para jóvenes más importantes. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ

El ciclo cuarto de Renta Joven se entregará este 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En la modalidad de giro, las entregas se harán hasta el el próximo 20 hasta el 29 de noviembre.

Es importante recalcar que el programa apoya a 170.677 participantes, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y promueve la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual.

De acuerdo con la entidad, los jóvenes recibirán unos $400.000 por ciclo, lo que implicará una inversión de $68.542 millones en total.

Entrega hasta $400.000 por ciclo. | Foto: 123RF

De otro lado, las entregas del quinto ciclo de Renta Joven serán entregadas el 17 de diciembre y finalizarán el próximo 31 de diciembre, a través del SIIF. El ciclo 5 entregará recursos a 175.000 participantes, para lo que la entidad destinará 77.000 millones de pesos.

Jóvenes en paz

Este programa, que es coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, y busca ofrecer una ruta integral de atención a los participantes, para romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.

De acuerdo con el cronograma del DPS, iniciará la entrega de recursos este 27 de noviembre. Se beneficiarán unos 14.250 jóvenes que recibirán un millón de pesos en promedio. Para cumplir con la transferencia, Prosperidad Social invertirá 15.600 millones de pesos.

El Departamento de Prosperidad Social anunció un nuevo ciclo de transferencias. | Foto: Departamento de Prosperidad Social