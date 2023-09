La Bolsa de Valores se recupera este 15 de septiembre y Ecopetrol está en verde

“Esto se convierte en un llamado de atención para blindar tecnológicamente a futuro nuestras entidades, eludir traumatismos y evitar pérdidas para las empresas y Colombia. La cuestión aquí no es preguntarse si van a atacar a otras entidades o empresas, la pregunta es cuándo. Esto aplica para todos los países y el empresariado mundial. Lo primero que tenemos que hacer es actuar para protegernos”, puntualizó Augusto Solano, presidente de Asocolflores.

De manera que diferentes expertos recomiendan qué hacer en caso de ciberataque. En tan solo 2023 Colombia ha tenido más de 5.000 millones de intentos de ciberataques y cada día son más las entidades que sufren este flagelo, no solo del sector público sino también privado. Esta práctica hace que las compañías pierdan miles de dólares diarios, como fue el caso de Toyota en Japón , que tuvo que paralizar su operación por un hackeo hace menos de un mes.

“Actuar de manera inmediata, contrarrestando estos efectos y desconectando los equipos porque es necesario aislar los componentes que han sido identificados como afectados; hay unas medidas inmediatas y correctivas, pero necesariamente en la mayoría de los casos debemos estar siempre preparados con la adopción de acciones preventivas; no solo con la implementación de soluciones para evitar estos casos, sino también se debe contar con una continua formación de todo el personal, no solo de las áreas de tecnología, sino de todas las dependencias de la organización”, aseguró el experto en ciberdelitos Jaime Valderrama, Gerente de Ciberseguridad de R & C.