La dura advertencia de los fondos de capital ante la reglamentación de la reforma pensional: “Estamos jugándonos la vida en el ruedo”

PAOLA GARCÍA: La industria de capital privado, en los 13 años desde que comenzamos a recopilar información de los miembros de ColCapital, ha invertido más de 20.000 millones de dólares en Colombia. Este capital ha impactado a 28 de los 32 departamentos del país, llevando consigo no solo recursos financieros, sino también capital inteligente. Este se traduce en redes de contactos, asesoramiento estratégico, adopción de mejores prácticas internacionales y la implementación de los más altos estándares en ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), asegurando el cumplimiento de normas en protección ambiental, impacto social y gobierno corporativo. Estas inversiones han generado más de 361.000 empleos, consolidándose como un motor fundamental para la economía colombiana.

P.G.: Sí, porque si no hay, ese calce y el régimen de inversión, no queda claro que se puede invertir en activos alternativos, es decir, en este tipo de activos de la industria de capital privado, pues nos vamos a quedar sin una gran porción del mercado.

P.G.: Vamos a ver, estamos a la espera. Todavía el régimen de inversión no tiene el detalle. Lo poco que ha salido de la reglamentación de la reforma no habla de cómo va a quedar el régimen de inversión del fondo de ahorro. Entonces estamos muy pendientes de eso. Obviamente hemos venido hablando con la Unidad de Regulación Financiera, con la superintendencia, incluso con el Banco de la República para estar alineados y esperar que estas inversiones se mantengan. Somos optimistas. Este gobierno ha hablado mucho de que los fondos de pensiones han invertido mucho afuera, que deberían apostarle más al país, creo que esta es la oportunidad de oro para que esos recursos se inviertan aquí en Colombia y generen desarrollo económico.

P.G.: El impacto puede ser absoluto. Venimos de un historial en el mercado de capitales donde hemos visto el desafío que hemos tenido. Por ejemplo, en otros países cuando los fondos invierten en algunas empresas, pueden listarlas en bolsa y después salir de esos activos de manera común en algunos mercados. En nuestra bolsa de valores y nuestro mercado de capitales, eso es un poco más estrecho, con lo cual no hay todavía ese tipo de oportunidades. Somos optimistas que con la unión de las bolsas vamos a tener un mercado de capitales un poco más robusto, pero por supuesto, todo lo que proviene del ahorro pensional va a tener una afectación muy importante.

P.G.: Quisiéramos que las decisiones que se tomen sean para proteger el mercado de capitales de forma tal que toda la industria se vea beneficiada. Nosotros dentro de ese mercado de capitales, invertimos en activos alternativos, que son las inversiones no tan públicas, no en bolsa, sino en empresas y proyectos directamente, pero al final este es un tema que va a afectar la economía del país.

P.G.: Está en juego la inversión del país. Hay un matrimonio indisoluble entre confianza e inversión. Los inversionistas requieren unas reglas de juego claras, que no se las estén cambiando a mitad de camino y requieren claridad. Ahora estamos en mucha incertidumbre, cosa contraria a la confianza, porque cuando hay incertidumbre las inversiones se frenan,

están esperando a ver cuáles son las decisiones que se toman, cómo va a quedar ese régimen de inversión, etc. Adicionalmente hay otros temas…

P.G.: Temas como las vigencias futuras, como los proyectos de infraestructura en su momento con los peajes. Cuando uno pacta unas reglas de juego al principio de un proyecto financiero, de un proyecto de inversión, pues uno hace unos números con esas reglas del juego. Cuando a mitad de camino las cambian, pues obviamente los números cambian y probablemente no sean tan beneficiosos para la inversión. Entonces, la estabilidad jurídica es clave para mayor inversión.

P.G.: Lo que pensamos es que en algunas ocasiones se frena la toma de decisiones de inversión, puede que no se cancelen del todo, sino que toman más tiempo en llevarse a cabo, con lo cual es inversión que estamos dejando de recibir por un tiempo limitado, pero es un tema que definitivamente va a tener una afectación económica directa.

P.G.: También depende del manejo y la adversidad de riesgo que tengan cada uno de los inversionistas. No podemos poner a todos los inversionistas en la misma bolsa. Hay inversionistas que están dispuestos a asumir más riesgo para tener mayor rentabilidad. Hay inversionistas que llegan a aprovechar algunas coyunturas de crisis para adquirir, por ejemplo, compañías que están en default y que están buscando ese capital para poder salir adelante. Entonces, hay de todo. Creo que se abren ventanas de oportunidad para unos y para otros más conservadores seguramente se cierran o se ralentizan las decisiones de inversión.

P.G.: Bastante. A veces, hablar con los inversionistas internacionales me devuelve un poco el oxígeno y como la paz porque ellos están acostumbrados a ver coyunturas en diferentes partes del mundo que son incluso más extremas que la de Colombia, con lo cual no están tan afectados con este tipo de cosas que a nosotros si nos mueven un poco más y nos cambian el termómetro. Ellos al ver el panorama un poco más de lejos, viendo realidades globales distintas, no ven el tema tan grave ni tan oscuro. De hecho, ven las oportunidades en medio de estas coyunturas.