La quiebra de Silicon Valley Bank no presenta un impacto directo al sistema financiero colombiano: Superfinanciera

En lo que va corrido del mes de marzo se han generado noticias importantes en materia financiera en Estados Unidos que ha provocado el nerviosismo en los inversionistas, pues el pasado miércoles 8 de marzo fue anunciada la liquidación de Silvergate Bank, un pequeño banco regional que se había convertido en el destino favorito de la comunidad de las criptomonedas.

Un camión blindado Brinks se encuentra estacionado frente a la sede cerrada de Silicon Valley Bank (SVB) el 10 de marzo de 2023 en Santa Clara, California. (Foto de JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

La entidad con sede en La Jolla, California, y que sufrió una serie de reveses en el cripto-universo, particularmente con la debacle de la plataforma FTX, tuvo que enfrentar una ola de retiros de fondos que la dejó imposibilitada de cumplir con sus compromisos.

Pero más adelante se avecinó el comienzo de una crisis mucho mayor. El Silicon Valley Bank (SVB), otro banco mucho más grande, anunció que también estaba sufriendo retiros masivos tras ser uno de los favoritos de buena parte del sector tecnológico emergente. El SVB padeció la desaceleración de la nueva economía, estando bajo presión, como el resto de los bancos, por el fuerte endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Los representantes de la FDIC, Luis Mayorga e Igor Fayermark, hablan con clientes fuera de la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, EE. UU. - Foto: REUTERS

Conforme fueron pasando los días, los reguladores financieros de Estados Unidos actuaron para proteger los fondos de los depositantes tras el colapso. Estas medidas buscan disipar los temores de que los hogares y las empresas huyan de los prestamistas más pequeños, según publica Bloomberg.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunciaron conjuntamente los esfuerzos el domingo, 12 de marzo, destinados a fortalecer la confianza en el sistema bancario después de que la quiebra de SVB generó preocupación sobre los efectos indirectos.

Esos mismos efectos indirectos comenzaron a contagiar no solo a Estados Unidos, sino también en este caso a Colombia; en el ambiente hay preocupación del alcance de los efectos financieros.

Por su parte, la Superintendencia Financiera en Colombia concluyó que la intervención del banco SVB no presenta un impacto directo significativo sobre el sistema financiero colombiano.

Cabe resaltar que este anuncio se da en medio para dar un parte de tranquilidad sobre tales efectos, en los que incluso el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió ―a través de su cuenta de Twitter― a los fondos privados de pensiones traer al país el ahorro de los trabajadores que tienen en el exterior en inversiones.

El primer mandatario explicó que “hoy el 55 % de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país”.

El presidente se refiere a los efectos que podría tener en el país una de las noticias económicas de la semana: el cierre del Silicon Valley Bank (SVB), la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008.

Ahora bien, la Superintendencia explicó que en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no se observan inversiones directas en SVB. Las AFP tienen algunas inversiones en fondos que siguen índices accionarios que pueden ver afectada su valorización, pero son fondos que por regulación son admisibles siempre que cuenten con niveles adecuados de diversificación.

La exposición de las AFP a fondos de venture capital es prácticamente nula, por lo tanto, tampoco se esperaría un impacto en esta industria.

Análisis preliminar de la intervención del SVB y su potencial impacto en el sistema financiero colombiano por parte de la Superintendencia Financiera - Foto: Superintendencia Financiera

Como efectos de segunda ronda, la intervención del banco puede generar mayor aversión al riesgo y desvalorizaciones de otras acciones financieras de instituciones con modelos de negocio similares, o con que estén expuestas a riesgos de duración elevados y otros activos (como las criptomonedas).

También explicaron que por regulación, los establecimientos de crédito no tienen inversiones de capital (acciones) en compañías diferentes a sus filiales. Por lo tanto, no se encuentran inversiones directas en SVB. En cartera, no hay operaciones con contraparte SVB, ni tampoco en compañías Fintech, fondos de capital privado o venture capital relacionados.