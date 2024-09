Las exportaciones de café podrían llegar a 13 millones de sacos en 2024: “un hito histórico”, según la Federación de Cafeteros

En el marco de la Café Expo 2024, feria especializada en la industria cafetera que tendrá sede en Corferias, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, ofreció una radiografía detallada del sector, destacando que luego de un 2023 en el que los resultados no fueron los esperados, la industria cafetera está en plena recuperación.

Por otro lado, el gerente destaca que el café ha generado alrededor de 3.300 millones de dólares en ingresos, y defiende que las cifras no solo reflejan los esfuerzos del gremio para adaptarse a las exigencias del mercado internacional, sino también el propósito de todo el gremio de posicionarse como un exportador de primera calidad. Aunque buena parte de las exportaciones son de café en grano, Bahamón defiende que muchos de estos productos también cuentan con un valor agregado, por los procesos poscosecha y las certificaciones como Rainforest, que elevan su atractivo en mercados internacionales.

A pesar de las cifras, el gerente general no habla de una bonanza cafetera. | Foto: iStock

A pesar de las condiciones climáticas, debido a la mejora en los precios internacionales, los caficultores han podido ponerse al día con el pago de los préstamos, atender sus gastos personales e incluso darse licencia para invertir en la manutención de sus fincas, una práctica que según Bahamón no siempre se da. “A veces nuestros caficultores deben decidir entre comer o comprar abono. Es una situación difícil por la cual no podemos decir que Colombia está en una bonanza, es más como una compensación al mal año que tuvimos en 2023″ , compartió.

Con el objetivo de potencializar el café tanto dentro como fuera de Colombia, uno de los retos más importantes de la Federación es aumentar el consumo interno. Según Bahamón, el consumo per cápita en Colombia es actualmente de 2.2 kg al año, lo que está por debajo de países como Brasil, donde el consumo per cápita es de 6 kg. Para revertir esta tendencia y alcanzar por lo menos los 3kg al año, la Federación Nacional de Cafeteros busca continuar buscando espacios como Café Expo, en donde no solo se pueda concretar negocios, sino también educar al consumidor en el mundo del café.