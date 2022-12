‘Las peleas’ de José Antonio Ocampo para aprobar las reformas en el Congreso | El ministro, en entrevista con SEMANA

Tener que timonear el barco de la economía en un año como 2023, que no pinta nada bien, debido a la prolongada escalada de los precios y a la desaceleración, no parece ser motivo de preocupación para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien se curtió como jefe de las finanzas públicas aún más en los cuatro meses que lleva en el cargo.

Sacó adelante tres proyectos de ley, de los cuales el más duro fue el de la reforma tributaria, que lo llevó a librar batallas campales con algunos congresistas. En todos los casos salía fortalecido, convenciendo con sus argumentos y metas, como la de bajar el déficit fiscal, desde el 5,6 por ciento actual al 4 por ciento en el año entrante.

El país lo ha oído hablar de aumentar el precio de la gasolina, debido a la necesidad de desmontar los subsidios al precio de los combustibles, los cuales crearon un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios.

Pero también lo escucha hablando de estrategias para mitigar el alza en los precios de los alimentos y de desindexar más de 200 productos del salario mínimo para contener la inflación, más allá de lo que logra hacer el Banco de la República con el incremento en las tasas de interés.

En entrevista con SEMANA, el funcionario contó lo que ha sucedido y lo que viene para el año entrante.

SEMANA: Dice usted que Colombia ha tenido crecimientos mediocres desde la apertura económica. ¿Cuál sería la cifra ideal y cómo se podría lograr?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Para mí un crecimiento bueno en Colombia sería entre 4 y 5 por ciento anual, y no me refiero a un año en particular, sino sostenible en el largo plazo. Desde la apertura, el crecimiento ha sido de un poco más del 3 por ciento. Si logramos que aumente la productividad, que es el gran tema del debate sobre el crecimiento, podríamos crecer al menos al 4 por ciento sostenido.

SEMANA: En los años en que el país ha tenido crecimientos, no se logra alinear esa expansión con la generación de empleo. ¿Qué solución hay en ese sentido?

J.O.: Curiosamente, el total del empleo en Colombia hoy no es el principal problema. Lo más grave es la informalidad laboral. Necesitamos la creación de empleo formal, de manera que se generen todas las condiciones para que las personas tengan ingresos, lo que se daría si se fortalece la capacidad profesional de los trabajadores.

Ministro Jose Antonio Ocampo, Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, Viceministro de Hacienda Gonzalo Hernández - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: En 2023 entrará en vigencia la reforma tributaria, que ha sido criticada porque no logró ser progresiva ni estructural. ¿Qué opina de esas críticas?

J.O.: Fueron muchos los objetivos que logramos con la reforma. Es más progresiva en términos del impuesto a las personas naturales, tanto por los límites a los beneficios tributarios para personas con más de 13 millones de pesos de ingresos mensuales, como por el impuesto al patrimonio, que aplica a las riquezas superiores a 3.000 millones de pesos.

Generamos equidad en los sectores productivos, eliminando varios beneficios sectoriales. Promovimos la microempresa a través del régimen simple de tributación. Los impuestos saludables y ambientales tienen objetivos que no son netamente recaudatorios.

Tenemos el impuesto excepcional al petróleo y al carbón, que permiten que una parte de la bonanza petrolera o carbonífera se utilice para el financiamiento de gasto social, que es hacia donde se dirigirá gran parte de los recursos.

Y hay un tema muy importante que se hará evidente a lo largo del tiempo, que es el del control de la evasión debido a algunas normas penales adicionales.

SEMANA: La Dian dice que la evasión supera los 80 billones de pesos. ¿En cuánto se reduciría con las medidas de la reforma?

J.O.: Lo que esperamos es que al final del Gobierno el control a la evasión esté produciendo tanto como la reforma tributaria en el primer año, es decir, unos 20 billones de pesos, e incluso un poco más.

SEMANA. Durante estos cuatro meses se le vio metido de cabeza en el Congreso. ¿Qué fue lo más duro que enfrentó en el Legislativo?

J.O.: Fueron tres proyectos que sacamos adelante en el Congreso durante cuatro meses. La pelea más dura fue la de la tributaria. El presupuesto para 2023 resultó ser un trámite simple y el de regalías también. La más compleja fue la reforma tributaria, que requirió una gran cantidad de negociaciones.

SEMANA. Aunque usted tiene fama de autocontrolado, no faltó el enojo en los debates. ¿Qué fue lo que más le sacó la piedra?

J.O.: Hubo una situación en particular que me sacó la piedra. El comentario del representante a la Cámara Andrés Forero en el que me señaló de haber usado un tono ‘jocoso’, por haber mencionado que la alta tributación que tienen las empresas (del 35 por ciento) había que reducirla en otra reforma tributaria, y a la vez yo le había respondido al presidente de la Andi que las compañías no pagan impuestos. El parlamentario olvidó que ese impuesto de 35 por ciento lo aprobó en el Gobierno pasado su propio partido, el Centro Democrático.

SEMANA: Más allá de eso, ¿cómo se sintió en el Congreso?

J.O.: El Congreso, en general, ha sido muy respetuoso, incluyendo el grueso de la oposición.

SEMANA: ¿Qué fue lo más difícil de hacer para convencer a los parlamentarios de votar las reformas? ¿Puede dar un ejemplo?

J.O.: En cada proyecto uno hace acuerdos. Por ejemplo, en el presupuesto, uno de los grandes acuerdos y, de hecho, es de los que más me siento satisfecho, fue el del aumento de la destinación para construir vías terciarias. Eso terminó siendo producto de un acuerdo. También hubo consenso en que eran necesarios más recursos para financiar acueductos. Eso también me pareció positivo. En regalías no hubo ninguna discusión sustancial. Tal vez un tema que peleamos y ganamos fue el de las reglas para los proyectos de ciencia y tecnología. Queríamos que hubiera un papel más protagónico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esa pelea la ganamos.

SEMANA: ¿Cuáles son las reformas que tendría que orquestar en 2023?

J.O.: Lo más importante para el año entrante será el Plan de Desarrollo, que es un trabajo junto con Planeación Nacional, pero al Ministerio de Hacienda le corresponderá presentarlo. En cuanto a otras reformas, la laboral es en la que nos vamos a meter menos, pero sí en los proyectos de pensiones y salud, porque tienen componentes financieros. Y aunque no es un proyecto de ley, participaremos también activamente en cómo adelantar las tareas para la reforma agraria. Sobre proyectos propios, estará el de la racionalización de la estructura tributaria regional –departamental y municipal– que será un proyecto que, en la agenda del Gobierno, está para el segundo semestre del año entrante.

El sector de hidrocarburos es uno de los que más impuestos pagará en la reforma tributaria. - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Esa reforma territorial implicará cambios en los impuestos?

J.O.: Puede haber cambios. Habrá dos debates de fondo, uno que es el del ICA (impuesto de industria y comercio), pues buscaremos la forma de reemplazarlo por otro impuesto, o de evitar algunos de los problemas que genera. El segundo debate en la reforma territorial será para darles a los departamentos ingresos más elásticos, que crezcan más con la economía.

SEMANA: Las regiones dependen de los llamados impuestos al vicio, como el del consumo de cigarrillo y el de licores. ¿Eso lo modificarían?

J.O.: Los impuestos al vicio continuarían, pero no van a ser la fuente principal de los ingresos de los departamentos, sino que habrá otras fuentes que jugarán un papel protagónico.

SEMANA: Con la reforma pensional se ha hablado de varias medidas, pero todas suenan a gasto. ¿Cómo se tapará entonces el hueco fiscal que ocasionan las pensiones?

J.O.: Se darán los debates para establecer la forma de manejar los problemas de cobertura y gasto pensional. Por ahora, en Hacienda, no tenemos nada distinto al plan para trabajar en conjunto con Planeación Nacional y el Ministerio del Trabajo.

SEMANA: ¿Qué se hará con el Grupo Bicentenario, la holding de entidades financieras del Estado?

J.O.: La coordinación del Grupo Bicentenario la hace el Ministerio de Hacienda y ya he establecido tres objetivos. El primero es el de la inclusión crediticia, para que los micronegocios, un millón en el cuatrienio, tengan acceso a préstamos y lleguen así a evitar el gota a gota. Lo segundo es el fomento a la innovación, tanto para promover actividades exportadoras como la producción en el mercado interno. El tercero es la economía verde, que está en línea con la adaptación al cambio climático. Ya tuvimos la primera reunión del Grupo Bicentenario, y el año entrante será la segunda.