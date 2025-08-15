Suscribirse

Economía

Llega competencia a Nequi y Daviplata: en septiembre se conocerá nuevo lanzamiento en Colombia

Estos son los detalles del nuevo aplicativo.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 6:59 p. m.
Hay situaciones que parecen simples fallos, pero esconden riesgos graves para la seguridad bancaria.
Las billeteras virtuales son plataformas que se han popularizado en el país. | Foto: Getty Images

Las billeteras virtuales se han popularizado con el paso del tiempo en Colombia. La practicidad, seguridad y bajo costo transaccional han conquistado a miles de usuarios del sistema financiero, que buscan cada vez mayores comodidades a la hora de transferir plata y hacer pagos.

Nequi y Daviplata son dos de las billeteras que más se han popularizado en el país, pues los bancos que las diseñaron, Bancolombia y Davivienda, son los que más usuarios tienen en Colombia.

Foto: Internet
El 76 % de los colombianos ya usa billeteras virtuales. | Foto: Foto: Internet

Tras un nuevo anuncio, en pocos meses llegaría un nuevo competidor a este sector, a dinamizar la oferta de aplicativos en los que los usuarios pueden guardar su dinero y poder manejarlo de una manera dinámica. El gerente general del Grupo Gelsa, Mauricio Chaparro, hizo un anuncio recientemente.

Contexto: ¿Qué pasa si no paga un préstamo de una billetera virtual en Colombia?

De acuerdo con el directivo, en una entrevista en La República, la compañía dueña de las empresas Paga Todo, que es popular dado que tiene puestos en los que se puede jugar la lotería, el chance, hacer el pago de recibos, entre otros servicios, diseñará una nueva plataforma.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

La nueva billetera se llamará TodoPay y esta funcionará desde el mes de septiembre de 2025, en el marco de la entrada de funcionamiento del sistema de pagos Bre-B.

Salario Mínimo
El 67 % de los millennials las ve como reemplazo de la billetera física. | Foto: 123rf

Con el lanzamiento, la empresa busca facilitar el proceso del negocio de los vendedores de Paga Todo, para que puedan hacer pagos electrónicos y que no se vean limitados al pago en efectivo.

De otro lado, también esperan que los vendedores puedan utilizar esas cuentas para pagar por medio de esas cuentas a Paga Todo. Dentro de las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la disponibilidad de la plataforma, en qué tiendas de apps se encontrará y qué servicios adicionales prestará.

Contexto: Sale a la luz cómo evitar ser víctima de millonarios fraudes con el uso de las billeteras virtuales

La empresa promotora de esta nueva billetera tiene cerca de 2.500 puntos en todo el país, con 12.000 terminales que se encuentran tanto en establecimientos propios como en aliados.

El sistema guarda datos invisibles que consumen memoria.
La pandemia aceleró el uso de billeteras al facilitar subsidios y pagos sin efectivo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NequiDaviplataBilletera virtual

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.