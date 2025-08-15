Llega competencia a Nequi y Daviplata: en septiembre se conocerá nuevo lanzamiento en Colombia

Las billeteras virtuales se han popularizado con el paso del tiempo en Colombia. La practicidad, seguridad y bajo costo transaccional han conquistado a miles de usuarios del sistema financiero, que buscan cada vez mayores comodidades a la hora de transferir plata y hacer pagos.

Nequi y Daviplata son dos de las billeteras que más se han popularizado en el país, pues los bancos que las diseñaron, Bancolombia y Davivienda, son los que más usuarios tienen en Colombia.

El 76 % de los colombianos ya usa billeteras virtuales. | Foto: Foto: Internet

Tras un nuevo anuncio, en pocos meses llegaría un nuevo competidor a este sector, a dinamizar la oferta de aplicativos en los que los usuarios pueden guardar su dinero y poder manejarlo de una manera dinámica. El gerente general del Grupo Gelsa, Mauricio Chaparro, hizo un anuncio recientemente.

De acuerdo con el directivo, en una entrevista en La República, la compañía dueña de las empresas Paga Todo, que es popular dado que tiene puestos en los que se puede jugar la lotería, el chance, hacer el pago de recibos, entre otros servicios, diseñará una nueva plataforma.

La nueva billetera se llamará TodoPay y esta funcionará desde el mes de septiembre de 2025, en el marco de la entrada de funcionamiento del sistema de pagos Bre-B.

El 67 % de los millennials las ve como reemplazo de la billetera física. | Foto: 123rf

Con el lanzamiento, la empresa busca facilitar el proceso del negocio de los vendedores de Paga Todo, para que puedan hacer pagos electrónicos y que no se vean limitados al pago en efectivo.

De otro lado, también esperan que los vendedores puedan utilizar esas cuentas para pagar por medio de esas cuentas a Paga Todo. Dentro de las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la disponibilidad de la plataforma, en qué tiendas de apps se encontrará y qué servicios adicionales prestará.

La empresa promotora de esta nueva billetera tiene cerca de 2.500 puntos en todo el país, con 12.000 terminales que se encuentran tanto en establecimientos propios como en aliados.