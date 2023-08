Los puntos importantes para atraer inversión a Colombia; las conclusiones de un seminario de Anif

La jornada la abrió César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia, quien aseguró que “sin desarrollo de los mercados financieros, no es posible el desarrollo económico, porque no hay manera de promover ahorro y la inversión”.

Y agregó que el problema más grande en Colombia no es la inversión extranjera, es la inversión doméstica y, en este sentido, explicó que el consumo es muy alto en el país, por eso queda muy poco para el ahorro y la inversión. “¿Por qué no hay más inversión doméstica? porque no hay ahorro para financiar, y los proyectos no son suficientemente rentables”, concluyó.