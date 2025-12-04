“Mamola”, le respondió Petro al gerente del Banco de la República, por mensaje sobre alza del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro respondió al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el mensaje evidencia una especie de pulso por encontrar culpables.

Durante una intervención en el foro anual de Corficolombiana, realizado este jueves, 4 de diciembre, en Bogotá, el gerente del Emisor se pronunció alrededor del debate por el alza en el salario mínimo. En ese sentido, dijo que el Gobierno quería repetir la historia del año anterior, cuando se aplicó un incremento real del 11 %, si se suma el aumento aplicado al auxilio de transporte.

De esa manera, se ejercería una presión sobre la inflación dejando a la junta del Banco de la República en mayores dificultades para bajar las tasas de interés, asunto que ha estado en el debate público, porque en la Casa de Nariño se le endilga la no tan buena cifra de crecimiento de la economía al freno que ponen las decisiones de los expertos en política monetaria de BanRepública.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En respuesta, el presidente Petro hizo una extensa disertación a través de su acostumbrado canal: la red social X.

El tono utilizado por Petro no fue tan suave. Se dirigió de manera directa a Villar y le manifestó: “La tasa de inflación se reduce acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía”.

“Displicencia con la producción nacional”

Aunque la junta directiva del Banco de la República ha mantenido su independencia con las decisiones que toma por votación, Petro insistió en señalarlos.

“La junta no puede pretender que su displicencia con la producción nacional, y el mal análisis, pensando que la inflación es por alza de liquidez monetaria, cuando la única mayor liquidez la producen ustedes mismos al subir la tasa de interés y hacen transferir dineros presupuestales a los más grandes ricos de Colombia, que son los acreedores de la deuda pública interna del país, y la junta los beneficia directamente con el subsidio de subirles la tasa de interés de sus bonos, y se produce por razones de oferta en la especulación del gas, entonces quieren que la paguen los trabajadores”.

La tasa de inflación se reduce señor Leonardo, acabando la especulación del gas y bajando la tasa de interés real de la economía.



Revivió el ‘mamola’ que fue icónico de Serpa

Para manifestar su posición a favor de los trabajadores, Petro revivió la icónica palabra de Horacio Serpa (q.e.p.d.): “¡Mamola!. Para eso no me eligieron a mi, y el Banco de la República debió tener una conducta respetuosa con el gobierno y con la economía del país y no ponerse de activistas económicos del uribismo", acusó.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República | Foto: El País

Acusaciones

En su extenso trino, Petro se despachó. “No debieron crear un subsidio al rentismo de vivir de los bonos de la deuda pública sin trabajar”.

Desde la perspectiva del mandatario, el Banco de la República estaría montado en la tarea de “prolongar un modelo dañino para Colombia que es enriquecer a uno pocos, con las rentas son trabajo, puro papel y especulación".