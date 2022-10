Mario Hernández dice que para bajar y controlar el precio del dólar en Colombia el que tiene la fórmula es el expresidente Álvaro Uribe, ¿cuál es?

La disparada del dólar sigue causando preocupación en diferentes sectores económicos, empresariales, políticos e incluso sociales en el país. Durante la reciente semana, la divisa volvió a romper sus máximos históricos y se ubicó en 4.921 pesos con 01 centavos, una cifra nunca antes vista.

El dólar parece no tener techo y los expertos no descartan que llegue o supere los 5.000 pesos en los próximos días. Si bien esto se debe en gran medida a factores externos, por el temor a una recesión económica en Estados Unidos y el aumento de apetito por el dólar como activo refugio, la situación local no ayuda y ante esto el peso colombiano no ha podido hacerle frente a la divisa norteamericana.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario Mario Hernández compartió una captura de pantalla tomada de un chat de WhatsApp. En la conversación, la cual se dio en el marco de un grupo denominado “Socios Pasi”, uno de los integrantes hizo referencia a los valores que tuvo el dólar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010.

Los registros muestran que cuando Uribe asumió el poder en 2002, la divisa estaba en 2.670 pesos, pero en ocho años de gobierno logró que la cotización del dólar bajara un 39 %, llegando a los 1.917 pesos para 2010.

“Hay que pedirle la fórmula al presidente Uribe”, comentó Mario Hernández. Por su parte, la persona que compartió el análisis enfatizó que dicho efecto corresponde al concepto de “confianza inversionista”.

Desde aquel dólar a 1.917 pesos ya han pasado 12 años. Desde entonces, la divisa se ha mantenido al alza aunque con crecimientos moderados. Sin embargo, durante las recientes semanas, su cotización con respecto al peso colombiano ha crecido de una manera desbordada.

El alza en el dólar ha estado relacionada con el fantasma de lo que parece ser una inminente recesión en Estados Unidos. Adicionalmente, ha coincidido con declaraciones del gobierno Petro que, según la lectura de algunos sectores, ha derivado en incertidumbre, ahuyentando a los inversionistas y generando pánico en los mercados.

Lo cierto en este momento es que el dólar continúa superando barreras, alcanzando valores históricos y marcando una fuerte devaluación del peso colombiano. De hecho, una encuesta realizada por Invamer, en el marco de la alianza con la web Valora Analitik, publicó los resultados de lo que piensan los colombianos que sucederá próximamente con el dólar en el país. La mayoría coincide en que la moneda estadounidense seguirá su aumento.

La empresa encuestadora les preguntó a los ciudadanos: “¿Considera usted que en los próximos seis meses el precio del dólar en Colombia continuará subiendo, se estabilizará o comenzará a bajar?”. Los colombianos no fueron nada positivos ante el panorama que le espera al peso colombiano con respecto al dólar.

El 63 % de los colombianos consideró que el dólar seguirá aumentando su valor con respecto al peso. Una respuesta contundente de la mayoría que imagina que la situación económica no cambiará durante el próximo semestre.

Entre los encuestados, el 23 % afirmó que cree que el dólar se estabilizará y no seguirá aumentando su valor de la tasa actual en Colombia. Es decir, que continuará rondando los $4.800 y $4.900, sin superar los $5.000. Y, por otro lado, solo el 14 %, una clara minoría, considera que el valor del dólar comenzará a disminuir en los próximos seis meses.

En los resultados regionales no se encontró mucha diferencia por parte de Invamer, pero en la región suroccidental, que comprende al Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, el 56 % consideró que el dólar continuará aumentando. Esta fue la única región del país donde menos del 60 % de los encuestados piensa que el dólar costará más en el futuro cercano.