Millonaria estafa con subastas de vehículos en Colombia: Dian denuncia suplantación de la entidad

La entidad elevó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estas actuaciones criminales.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 9:38 p. m.
La Dian subastará carros y motos
La Dian alerta por supuestas subastas fraudulentas. | Foto: Montaje: Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty

En las últimas horas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que ha detectado una nueva modalidad de estafa, con el uso de sitios web falsos que suplantan la identidad institucional. Indican además que el portal wwwdiancolombia.co, no se encuentra vinculado a la entidad de ninguna manera a la entidad.

A través de un comunicado, la entidad relató los hechos que vivió un ciudadano, quien denunció haber sido víctima de fraude a través de dicha página falsa, tras realizar consignaciones por más de $12.000.000 a personas que se hacían pasar por funcionarios de la DIAN, ofreciendo vehículos en supuestos remates judiciales.

Participar en este tipo de subastas es muy fácil.
La Dian elevó una serie de recomendaciones. | Foto: Captura de pantalla

Es importante tener en cuenta que los estafadores utilizaron nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular para que la estafa fuera creíble para las víctimas.

“Reiteramos que la DIAN no realiza ventas de vehículos, remates judiciales, ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales”, aclara la entidad.

Contexto: Dian, en busca de plata por todas partes. Inicia nueva subasta de joyas, autos y metales preciosos. ¿Se podrá comprar barato?

Tras conocer los hechos, la Dirección de Impuestos aseguró que realizó los protocolos para este tipo de incidentes, como realizar el reporte a las entidades estatales de ciberseguridad nacional para el bloqueo de este portal falso.

Los interesados deben registrarse en la plataforma de El Martillo.
Los delincuentes suplantaron el nombre de la entidad. | Foto: Captura de video

Adicional a ello, la entidad elevó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraude:

  • Verifique siempre la dirección web oficial: La página oficial de la DIAN es www.dian.gov.co. No confíe en sitios con nombres similares o terminaciones diferentes (.com, etc.).
  • No realice pagos ni consignaciones sin verificar la autenticidad de la oferta y la identidad del funcionario. La DIAN no solicita pagos por WhatsApp, ni a través de enlaces enviados por correos electrónicos u otros medios informales.
Contexto: Compre joyas, muebles y hasta maquinaria industrial más barato: Dian anunció nueva subasta en agosto
  • Desconfíe de ofertas demasiado atractivas o urgentes. Los estafadores suelen presionar para que la víctima del fraude actúe rápidamente.
  • Evite compartir información personal o financiera por teléfono, correo electrónico o redes sociales.
Conozca los vehículos que estarán en la subasta.
Suplantaron la entidad a través de estafas con supuestas subastas de carros. | Foto: Semana / Getty Images

Adicional a ello, invitan a denunciar cualquier intento de fraude ante la Fiscalía General de la Nación, también a través del CAI virtual de la Policía Nacional.

