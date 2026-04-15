MinHacienda, Germán Ávila, le lanza fuerte respuesta al gerente del Banco de la República: “Orgullosamente, fui guerrillero”

En la mañana de este miércoles, 15 de abril, el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tuvieron un nuevo encontrón durante una sesión de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. La discusión comenzó cuando Leonardo Villar, gerente del emisor, se pronunció y pidió expresamente que el Gobierno bajara los ánimos y el tono contra el banco, además de cesar la campaña de descrédito contra la entidad, responsable del manejo de la política monetaria del país.

Se refirió además a un episodio ocurrido el pasado lunes, cuando el presidente Petro llamó fascista y genocida a Olga Lucía Acosta, codirectora del banco y quien fue nombrada por el mismo mandatario.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Foto 1: Guillermo Torres-Semana / Foto 2: Presidencia-Youtube

Frente a ello, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su turno de intervención, sentó su posición con una férrea respuesta a lo dicho por Villar. Cabe recordar que este habló de una degradación, en referencia al episodio en el que el mandatario señaló que Acosta era primero una guerrillera del EPL y luego una fascista.

“Yo, orgullosamente, fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19; no me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente porque eso es parte de la ausencia de comunicación y del lenguaje que tenemos en el Banco de la República y su junta directiva”, indicó.

Frente a esa respuesta, Villar aseguró que lo dicho por Petro fue mentira y que la codirectora Acosta en ningún momento hizo parte de un grupo guerrillero. Aseguró que su problema no era en contra de desmovilizados o guerrilleros, sino en contra de lo que no es verdad. Así fue su intervención:

El gerente del Banco de la República desmintió al presidente Gustavo Petro y aseguró que la codirectora Olga Lucía Acosta, nombrada por el mandatario, no fue guerrillera. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dAF3tVpHPi — Revista Semana (@RevistaSemana) April 15, 2026

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“A la economía colombiana no le pasa nada si la meta (de inflación) es del 4 % o 5 %; no se desmorona”

El ministro también se refirió a los temas macroeconómicos, con énfasis en la discusión sobre la inflación. Aseguró que se ha venido dando un debate desde 2001 en relación con la meta de inflación. Indicó que, al referirse a esta meta, pareciera que en Colombia se hablara en un contexto de hiperinflación.

“Tenemos una meta del 3 % y pareciéramos estar en unas variaciones de inflación del 10 % o 15 %, y no. Tenemos una economía con una inflación estable del 5 %. Yo he querido que se abra el debate sobre el tema de la meta. A la economía colombiana no le pasa nada si la meta es del 4 % o si incluso llega al 5 %. No se desmorona la economía colombiana”, precisó.

El ministro de Hacienda dijo que la economía crecerá un 0,36% menos tras la decisión del emisor. Foto: Colprensa

Puntualizó que el equilibrio de las variables económicas puede lograrse incluso con una meta más alta. Señaló que muchos países que han intentado avanzar hacia ritmos de crecimiento más acelerados, como China, han manejado inflaciones que no estaban en el 3 % y que, en promedio, se ubicaban alrededor de ese nivel, y “no les pasó nada”.

“La decisión del banco provocará que la economía colombiana crezca un 0,36 % menos”

El ministro también se refirió al aumento de 100 puntos porcentuales en la tasa durante enero y otros 100 puntos en marzo. Aseguró que esta decisión equivale a reducir en 0,36 puntos el crecimiento económico.

“Si teníamos una expectativa de crecimiento de 2,9 %, que después se ajustó al 2,6 %, ahora creceremos un 0,36 % menos. Es decir, queremos una economía que crezca menos, que se enfríe, que se controle, porque en teoría tiene unas presiones de demanda que son las que están generando la inflación”, precisó.