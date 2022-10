“No es la economía, es la política”, dice el exministro Mauricio Cárdenas ante el desplome del peso colombiano

A través de las redes sociales, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se refirió al desplome del peso colombiano, pues hoy el precio del dólar en Colombia no paró de subir y en promedio se cotizó en $4 .605, ante lo cual el economista manifestó que ese comportamiento no se trata de un tema económico, sino de política.

El comentario del exministro da cuenta del difícil panorama que atraviesa el país en materia económica, lo que tiene preocupados a los colombianos, en mayor parte por el encarecimiento de los precios de los alimentos.

Y con las cifras reveladas por el Dane, la intranquilidad aumenta: según ese Departamento, para los jefes de hogar, el dinero para comprar los bienes de la canasta familiar no está alcanzando, y en septiembre la inflación llegó al 11,44 %, dato que no se veía desde hace 23 años.

También, la perspectiva no tiene buena pinta por el temor a una recesión en el mundo, tal como manifestó la directora del Fondo Internacional Monetario; según la organización que Christine Lagarde preside, ha aumentado el riesgo de llegar a una recesión económica.

Regresando a Cárdenas, el experto ha estado refiriéndose de manera iterativa a temas económicos en el país, como el manejo de las tasas de interés. Esta semana, de hecho, el economista indicó en las redes sociales: “La sentencia de la @CConstitucional dice que la junta directiva del @BancoRepublica debe mirar no solo inflación, sino también crecimiento y empleo. Pero no dice que un objetivo prima sobre los demás” (sic).

“La competencia para fijar impuestos a los capitales golondrina es de la Junta del @BancoRepublica. No lo haría pues sería un suicidio. La estampida de capitales generaría más devaluación y más inflación” (sic), manifestó Cárdenas.

Y complementó su explicación diciendo: “La JDBR (junta directiva del Banco de la República) no tiene facultades para adoptar impuestos, lo que hace es encarecer las entradas o salidas de capitales con medidas cambiarias, como depósitos obligatorios”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, también se refirió sobre el tema indicando: “La intención real de subir los intereses internos, en contra de nuestra propuesta, tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los EE. UU. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”, manifestó Petro en Twitter.

Adicionalmente, es de recordar que la junta directiva del Banco de la República de Colombia tomó la decisión por unanimidad de subir las tasas de interés para el mes de octubre hasta el 10 %, lo que ha significado que sacar créditos en el país resulta más costoso que años anteriores.

La respuesta del exministro Cárdenas se dio después de que el presidente Gustavo Petro se refiriera también en las redes sociales al comportamiento de la subida de las tasas de interés en Colombia para frenar la inflación.

“El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No”, fue lo que publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Sobre este tema de la inflación, el presidente manifestó: “El Gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales. La reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía”.

Expertos en economía, como Andrés Moreno, han manifestado que la subida de las tasas de interés aún no ha generado resultados negativos en Colombia, en parte por el contrapeso que produjo la realidad de otro país, Estados Unidos, donde la cifra de desempleo cayó 3, 5 % en septiembre.

Las tasas de interés, para Moreno, tienen una política de crecimiento no “expansionista”, sino “contraccionista”, es decir: “Buscan contraer el crecimiento para no generar más inflación, los ciclos tienen que ser tranquilos, vale la pena crecer, pero no vía el encarecimiento del costo de vida”.