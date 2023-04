“No habrá una reforma laboral en esta legislatura”: Roy Barreras dijo que la iniciativa seguirá haciendo cola en el Congreso

Al parecer se empezaron a descuadrar los tiempos que había estipulado el presidente Gustavo Petro para sacar adelante las reformas que pretende impulsar durante su gobierno en temas como el laboral, de la salud y pensional; puesto que nuevas voces que llegan desde el Congreso de la República dan cuenta que por lo menos una de ellas no iniciará su trámite en esta legislatura por falta de tiempo.

Durante su intervención en el 16 congreso de Asofondos que se realiza desde el pasado jueves en la ciudad de Cartagena, el senador Roy Barreras habló sobre cómo avanza el trámite de las diferentes reformas que este gobierno presentó al legislativo y dio un panorama preocupante sobre lo que está pasando con la reforma laboral, que no se empezaría a debatir sino hasta después de mitad de año.

Durante su intervención en el 16 congreso de Asofondos que se realiza desde el pasado jueves en la ciudad de Cartagena, el senador Roy Barreras habló sobre cómo avanza el trámite de las diferentes reformas que este gobierno. - Foto: Getty Images

De acuerdo con este congresista, uno de los más allegados al presidente Petro, la demora de algunos ministros a la hora de presentar los textos definitivos de la reforma ha incidido en que se agote el tiempo y por lo menos el comienzo de los debates de la reforma, que busca cambiar las condiciones laborales de miles de trabajadores, tenga que esperar un poco más antes de que arranque.

“Sobre la reforma laboral habrá espacio para conversar en el mediano plazo, en ella no empieza ni siquiera el primer debate y probablemente, lo digo con certeza en las escasas ocho semanas que nos quedan, no habrá una reforma laboral en esta legislatura, puede que la haya en la siguiente legislatura, pero allí sí habrá que discutir cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y no la destrucción de empleos”, dijo Barreras.

Roy Barreras en el Congreso de Asofondos. - Foto: Cortesía - Asofondos

Así mismo, Roy Barreras señaló que todavía faltan algunos puntos que ajustar de la reforma pensional, por lo que durante esta legislatura apenas se realizarían dos de los cuatro debates que exige la ley para que pueda pasar a sanción presidencial, si llegase a ser aprobada.

“Les anticipo esta información, el tiempo, yo lo he dicho hace meses, es nuestro enemigo para adelantar las reformas. Se han demorado mucho algunos ministros en radicar las reformas, algunas fundamentales para atender nuestra preocupación por el cambio climático, que es la reforma al sistema nacional ambiental, apenas se radica”, explicó el parlamentario.

Así mismo agregó que “la laboral, ya lo he mencionado, se radicó tarde y por eso no tiene primer debate aún y está haciendo cola detrás de la de salud, y la reforma pensional es quizás la más avanzada, pero habrá por lo menos cuatro audiencias públicas y unas mesas técnicas en las próximas dos semanas”.

Frente a los tiempos de la reforma pensional, indicó que “esperamos que en mayo 9 y no después de esa fecha pueda iniciarse el debate en esa Comisión Séptima y quizás podamos aprobar en primer debate una reforma consensuada que garantice que el dinero de los colombianos se convierta en ahorro y no en gasto público, porque eso sí significaría desproteger a toda la población que está invirtiendo y cotizando y en el futuro no tendría nadie que respondiera por ellos”.

“El tiempo implicará que en el mejor de los casos, el día 24 o 25 de mayo podamos estar aprobando en el segundo de cuatro debates esta reforma pensional. Lo que significa que, a no ser que haya sesiones extras, que los otros dos debates restantes tendrán que surgirse en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente semestre”, concluyó.

En Colombia hay unos 2,2 millones de trabajadores dependientes que serían los directos beneficiarios del incremento del salario mínimo. Pero el aumento de 10,07 por ciento adicional que tendrá el mínimo en 2022 arrastra otras alzas y podría causar un efecto inflacionario. - Foto: istock / alejandro acosta

Roy Barreras aprovechó su intervención en el Congreso de Asofondos para decir que espera que la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud permita abrir un espacio de diálogo en el trámite de la reforma a la salud, la cual sostuvo que debe enfocarse en proteger la correcta atención de miles de colombianos y en realidad tenga en cuenta las opiniones de todos los actores de este sector.