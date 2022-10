“Nos vamos a joder todos”: las graves advertencias de Mario Hernández a los colombianos

En medio de la luna de miel que había vivido en los primeros meses el presidente Gustavo Petro, una de las pocas personalidades que ha dicho en voz alta lo que piensa es Mario Hernández. El empresario se ha convertido en un referente en el panorama económico y político. Y en uno de los voceros sobre los graves impactos que tienen las medidas del primer mandatario en el sector productivo del país.

En diálogo con SEMANA, Hernández relató sus preocupaciones y explicó por qué no suelta el Twitter para expresar lo que está pasando. El empresario, por ejemplo, ha alertado sobre lo que significa un dólar caro para los colombianos. “Me preocupa la situación, porque la comida de todos los colombianos sube. Un huevo valía 300 y ya va casi en 700. Para comer huevo va a tener que ponerlo. La situación va a ser muy difícil”, señaló.

Mario Hernández. Bogotá, octubre 22 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Aseguró que no habla por una preocupación personal, pues él ha labrado su vida sin temores, tras haber sorteado por años las muchas dificultades que viven quienes levantan empresas en el país. “Yo nunca me he preocupado por el precio del dólar. Todo lo pongo al valor del dólar. A todo el mundo le sube”, dijo. Pero explicó lo que viene para los consumidores. “El que no sube los precios, se quiebra”.

Hernández dijo también que el dólar caro es una oportunidad. Y puso algunos ejemplos. Los joyeros trabajaban con una onza de oro que valía 150 dólares y hoy está en 2.000 dólares. “El oro se vende en el mundo en dólares”, dijo.

Expresó que, de ahora en adelante, con lo que vive el país es claro que “van a comprar menos”. Según el empresario, todos los productos se encarecerán, pero mucho más los importados que traen las mercancías con un dólar a 5.000 pesos. No obstante, cree que los empresarios deben buscar ahí las oportunidades. “Los aviones tienen primera clase, ejecutiva y atrás”, expresó.

“Lo que pasa es que eso baja la demanda y todos los días la gente estará más pobre... El Gobierno iba a acabar con la pobreza, pero esta es volviendo a la gente más pobre”, advirtió.

Sobre su tendencia política aseguró: “Yo no soy de izquierda ni de derecha, pienso en la comunidad”. Y lanzó una fuerte crítica. “Todos los partidos están vendiéndose al nuevo gobierno y no están pensando en la gente”, agregó.

Hernández dijo que lo que sí le preocupa mucho es la reforma tributaria. “Estamos preocupados por los impuestos. No los pagamos los empresarios, los paga el producto. Eso lo sabe el gobierno, pero no lo aplica. Porque ellos no han generado un empleo en la vida. Entonces eso es muy difícil así”, dijo. “El ministro de Hacienda, mucho libro y mucha cosa, pero venga y lo pongo a que me maneje el negocio”, agregó.

Para él, gran parte de lo que está sucediendo se debe a la actitud que tiene el país hoy con el nuevo gobierno. “Todos agradecidos porque quitaron puntos de la tributaria. No es que se echaran para atrás, es que no debieron poner todo eso desde un inicio”, se quejó.

“Los empresarios y los medios, nadie dice nada. Y lo que tenemos que hacer es construir un país entre todos, si no, nos vamos a joder todos”, concluyó.

El dólar y el expresidente Uribe

La disparada del dólar sigue causando preocupación en diferentes sectores económicos, empresariales, políticos e incluso sociales en el país. Durante la reciente semana, la divisa volvió a romper sus máximos históricos y se ubicó en 4.921,01 pesos, una cifra nunca vista.

El dólar parece no tener techo y los expertos no descartan que llegue o supere los 5.000 pesos en los próximos días. Si bien esto se debe en gran medida a factores externos, por el temor a una recesión económica en Estados Unidos y el aumento de apetito por el dólar como activo refugio, la situación local no ayuda y ante esto el peso colombiano no ha podido hacerle frente a la divisa norteamericana.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario Mario Hernández compartió una captura de pantalla tomada de un chat de WhatsApp. En la conversación, la cual se dio en el marco de un grupo denominado “Socios Pasi”, uno de los integrantes hizo referencia a los valores que tuvo el dólar durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010.

Los registros muestran que cuando Uribe asumió el poder, en 2002, la divisa estaba en 2.670 pesos, pero en ocho años de gobierno logró que la cotización del dólar bajara un 39 %, llegando a los 1.917 pesos para 2010.

“Hay que pedirle la fórmula al presidente Uribe”, comentó Mario Hernández. Por su parte, la persona que compartió el análisis enfatizó que dicho efecto corresponde al concepto de “confianza inversionista”.

Hay que pedirle la fórmula al presidente Uribe

Desde aquel dólar a 1.917 pesos ya han pasado 12 años. Desde entonces, la divisa se ha mantenido al alza, aunque con crecimientos moderados. Sin embargo, durante las recientes semanas, su cotización con respecto al peso colombiano ha crecido de una manera desbordada.

El alza en el dólar ha estado relacionada con el fantasma de lo que parece ser una inminente recesión en Estados Unidos. Adicionalmente, ha coincidido con declaraciones del gobierno Petro que, según la lectura de algunos sectores, ha derivado en incertidumbre, ahuyentando a los inversionistas y generando pánico en los mercados.

Lo cierto en este momento es que el dólar continúa superando barreras, alcanzando valores históricos y marcando una fuerte devaluación del peso colombiano. De hecho, una encuesta realizada por Invamer, en el marco de la alianza con la web Valora Analitik, publicó los resultados de lo que piensan los colombianos que sucederá próximamente con el dólar en el país. La mayoría coincide en que la moneda estadounidense seguirá su aumento.

La empresa encuestadora les preguntó a los ciudadanos: “¿Considera usted que en los próximos seis meses el precio del dólar en Colombia continuará subiendo, se estabilizará o comenzará a bajar?”. Los colombianos no fueron nada positivos ante el panorama que le espera al peso colombiano con respecto al dólar.

El 63 % de los colombianos consideró que el dólar seguirá aumentando su valor con respecto al peso. Una respuesta contundente de la mayoría que imagina que la situación económica no cambiará durante el próximo semestre.

Entre los encuestados, el 23 % afirmó que cree que el dólar se estabilizará y no seguirá aumentando su valor de la tasa actual en Colombia. Es decir, que continuará rondando los $ 4.800 y $ 4.900, sin superar los $ 5.000. Y, por otro lado, solo el 14 %, una clara minoría, considera que el valor del dólar comenzará a disminuir en los próximos seis meses.

En los resultados regionales no se encontró mucha diferencia por parte de Invamer, pero en la región suroccidental, que comprende al Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, el 56 % consideró que el dólar continuará aumentando. Esta fue la única región del país donde menos del 60 % de los encuestados piensa que el dólar costará más en el futuro cercano.