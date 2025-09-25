Suscribirse

Energía

Nueva alarma por apagón en Colombia: Andesco advierte riesgo por cuenta de mantenimiento de hidroeléctrica

El presidente de la agremiación, Camilo Sánchez, aseguró que hay una situación grave en el sector.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 12:16 p. m.
La búsqueda de una transición energética acelerada, junto a problemas financieros del sector, tiene al país con amenazas de apagones y de tener que aumentar sus importaciones de gas.
El sector ha sufrido por varias decisiones que han puesto el jaque el suministro. Ahora hay una nueva advertencia | Foto: istock

El sector energético del país ha pasado por una alta incertidumbre durante los últimos años, por cuenta de varias de las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional y que no han aportado a la garantía del suministro y las reservas de distintos energéticos de cara a los próximos años.

Hace algunas horas, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), en voz de su presidente, Camilo Sánchez, elevó un mensaje de urgencia al Gobierno nacional por cuenta de un creciente riesgo de apagón en Colombia, es decir, de que los colombianos se queden sin suministro de energía o que se deba hacer racionamiento.

Camilo SánchezPresidente de Andesco
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, elevó una nueva alerta. | Foto: VANESA LONDOÑO

El directivo aseguró que este riesgo se materializaría en el centro del país y la razón principal es la falta de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica El Guavio, la cual representa el 7 % de la energía que se presta en el país.

Indicó que los sedimentos que llegan a la hidroeléctrica han crecido de una manera peligrosa, lo que pone en riesgo a las turbinas que, en caso de dañarse, no se pueden conseguir fácilmente en el mercado, lo que podría ocasionar un apagón de entre 3 y 6 meses si se llegasen a dañar.

Contexto: Un recorte mayor a los $ 10 billones votado en primer debate del Presupuesto 2026: la aspiración del senador Enrique Cabrales
La Central Hidroeléctrica El Guavio es la más grande de Colombia.
La Central Hidroeléctrica El Guavio es la más grande de Colombia. | Foto: Enel Colombia

“Es importante pedirle a las comunidades que sigan en sus charlas con las empresas y que permitan este mantenimiento, porque el beneficio general tiene que primar sobre el particular. Hoy, más que nunca, es importante anticiparnos a los hechos”, aseguró.

Sánchez afirmó que el gremio ha estado en constante contacto con el ministro de Minas, Edwin Palma; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Contexto: “Desde la lógica es imposible que la izquierda pueda tener la misma votación que en 2022″: Daniel Velandia, experto de Credicorp
Torres de transmisión eléctrica, símbolo del aumento sostenido en las tarifas de energía que hoy ubican a Colombia como el país con la electricidad más costosa de la región.
Hay una preocupación creciente por el mantenimiento de la central hidroeléctrica. | Foto: Energy Master

Es importante recordar que el mantenimiento a la planta se ha complicado por cuenta de las distintas protestas que ha hecho la comunidad del municipio de Ubalá, Cundinamarca, en donde se encuentra ubicada la central.

