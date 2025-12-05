Suscribirse

Economía

Nueva alerta en el sistema de salud: cartera de IPS compromete a pacientes, según la ANDI

El gremio de industriales y empresarios elevó una nueva alerta por los estados financieros del sistema.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 4:15 p. m.
La prevalencia de depresión entre médicos es alta debido al constante grado de estrés al que están sometidos.
El sistema de salud se encuentra deteriorado. | Foto: 123f

El sistema de salud colombiano ha enfrentado graves problemas durante el último año, por cuenta de varias decisiones que ha tomado el Gobierno y por el deterioro de las finanzas de cientos de empresas prestadoras de salud.

Recientemente, la Andi hizo una nueva alerta en medio de la coyuntura. Desde la vicepresidencia de Salud y la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la Andi, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional ante el deterioro acelerado de la cartera del sector y el creciente riesgo de desfinanciamiento que afecta, de manera directa, la atención y la oportunidad de los servicios que reciben los pacientes en todo el país.

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.
Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia. | Foto: 123RF

Una reciente encuesta hecha por el gremio a 23 IPS reveló un crecimiento desbordado en la cartera de estas entidades, lo que a su vez compromete la continuidad de tratamientos, la estabilidad operativa de las instituciones y la capacidad para garantizar productos y servicios esenciales para la salud de los colombianos.

Contexto: Nueva EPS rechaza palabras del secretario de Salud de Bogotá sobre la “nefasta intervención” y entrega informe financiero sobre la situación de la entidad

Entre los hallazgos, se encontró que en el tercer trimestre del 2022, la cartera de las IPS alcanzaba los $2,8 billones, mientras que para el tercer trimestre de 2025 este valor se incrementó significativamente, llegando a $5,7 billones.

“El saldo vencido de cartera mostró un notable aumento, pasando de $1,9 billones en el tercer trimestre de 2022 a $4,2 billones en el mismo periodo de 2025. En el periodo de análisis, el índice de cartera vencida más castigada se triplicó”, indicó el gremio.

Odontectomía transoral en el HIC
El sistema de salud colombiano pasa por un momento crítico. | Foto: Hospital Internacional de Colombia (HIC)

Respecto a las quejas, aseguraron que con corte a junio de 2025, se alcanzaron los niveles más altos de quejas, siendo más de 180.000 de manera mensual. El 21% corresponde a negación de tecnologías, 17% a falta de citas y 16% a demoras en atención.

Contexto: Personería de Medellín lanza alerta por crisis en la atención de usuarios de la Nueva EPS

“Los ciclos de recaudo de cartera han experimentado un incremento sostenido, pasando de un promedio de 190 días en el tercer trimestre de 2022 a 211 días en el tercer trimestre de 2025. Sin recursos suficientes y sin un pago oportuno, hay serias dificultades para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud”, indicó.

Hasta el 31 de enero de 2024, en Colombia se registraron 92.580 personas que viven día a día con enfermedades huérfanas, reveló el Ministerio de Salud y Protección Social.
Son varios los hechos que comprometen financieramente al sistema de salud. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANDISistema de salud colombianoIPS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.