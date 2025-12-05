Economía
Nueva alerta en el sistema de salud: cartera de IPS compromete a pacientes, según la ANDI
El gremio de industriales y empresarios elevó una nueva alerta por los estados financieros del sistema.
El sistema de salud colombiano ha enfrentado graves problemas durante el último año, por cuenta de varias decisiones que ha tomado el Gobierno y por el deterioro de las finanzas de cientos de empresas prestadoras de salud.
Recientemente, la Andi hizo una nueva alerta en medio de la coyuntura. Desde la vicepresidencia de Salud y la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la Andi, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional ante el deterioro acelerado de la cartera del sector y el creciente riesgo de desfinanciamiento que afecta, de manera directa, la atención y la oportunidad de los servicios que reciben los pacientes en todo el país.
Una reciente encuesta hecha por el gremio a 23 IPS reveló un crecimiento desbordado en la cartera de estas entidades, lo que a su vez compromete la continuidad de tratamientos, la estabilidad operativa de las instituciones y la capacidad para garantizar productos y servicios esenciales para la salud de los colombianos.
Entre los hallazgos, se encontró que en el tercer trimestre del 2022, la cartera de las IPS alcanzaba los $2,8 billones, mientras que para el tercer trimestre de 2025 este valor se incrementó significativamente, llegando a $5,7 billones.
“El saldo vencido de cartera mostró un notable aumento, pasando de $1,9 billones en el tercer trimestre de 2022 a $4,2 billones en el mismo periodo de 2025. En el periodo de análisis, el índice de cartera vencida más castigada se triplicó”, indicó el gremio.
Respecto a las quejas, aseguraron que con corte a junio de 2025, se alcanzaron los niveles más altos de quejas, siendo más de 180.000 de manera mensual. El 21% corresponde a negación de tecnologías, 17% a falta de citas y 16% a demoras en atención.
“Los ciclos de recaudo de cartera han experimentado un incremento sostenido, pasando de un promedio de 190 días en el tercer trimestre de 2022 a 211 días en el tercer trimestre de 2025. Sin recursos suficientes y sin un pago oportuno, hay serias dificultades para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud”, indicó.