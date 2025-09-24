Suscribirse

Nueva moneda conmemorativa en Colombia: cuánto valdrá y qué tendrá en el sello y cara

Esta es la razón de la emisión del nuevo ejemplar.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 12:53 p. m.
Esto es lo que se sabe sobre la nueva moneda | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada vez son más los colombianos que se interesan por las monedas conmemorativas y por coleccionar este tipo de piezas, dado que con el paso del tiempo aumenta su valor y puede resultar ser una inversión interesante.

El Banco de la República ha lanzado desde hace varios años este tipo de monedas, en distintas fechas importantes y para resaltar algunos eventos históricos.

Estas son las razones del lanzamiento de la nueva moneda. | Foto: Getty Images

Hace algunos días, se conoció el lanzamiento de una nueva moneda que ya está en circulación. Este evento se dio en el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, que decidió emitir esta moneda tras la celebración de 450 años de fundación.

El lanzamiento fue adelantado por la administración municipal, que ya presentó oficialmente la moneda. La circulación no se dará de manera corriente, sino que su diseño está orientado a la preservación histórica y el apoyo de proyectos comunitarios.

Serán cerca de 3.000 piezas las que se emitirán con una cara en la que se indique el aniversario de los 450 años de fundación, mientras que en el sello se muestren símbolos del municipio, como el museo Rayo, el Obelisco, parapente, entre otros elementos representativos del lugar.

El municipio espera con la moneda generar recursos necesarios para que se puedan apoyar obras orientadas a los habitantes de Roldanillo. El valor de cada ejemplar es de $ 25.000 y podrá adquirirse en la Alcaldía Municipal, también en el museo Rayo y otros establecimientos. Entre las obras que se esperan adelantar está la restauración de la Capilla de la Ermita.

Otra de las obras es la creación de una cápsula del tiempo, que sea abierta en el 2076, como parte de la conmemoración de la fundación del municipio, que se dio el 20 de enero de 1576.

Con ella, buscarían proyectar hacia el futuro y dejar un legado del municipio para las próximas generaciones.

Moneda conmemorativa: así se prepara Roldanillo para sus 450 años
Moneda conmemorativa: así se prepara Roldanillo para sus 450 años. | Foto: Alcaldía de Roldanillo

