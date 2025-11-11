Suscribirse

Economía

Otra millonaria sanción de la Dian golpea a Ecopetrol, anuncian que ahora interpondrán tutela

Reficar recibió la notificación a través de una resolución. El recurso de reposición interpuesto fue negado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 3:08 p. m.
Nueva sanción de la Dian a Ecopetrol
Nueva sanción de la Dian a Ecopetrol | Foto: Fotos Archivo SEMANA

Justo el día que Ecopetrol está en asamblea extraordinaria para modificar los estatutos y permitir la entrada de un trabajador a la junta directiva, reciben la noticia.

Se produce otro golpe al bolsillo de Ecopetrol propinado por la Dian, el cual se dio a conocer a través de la resolución que recibió la Refinería de Cartagena (Reficar) el 10 de noviembre.

Con esa decisión, consignada en un documento que contiene 40 páginas y está firmada por la dirección de gestión jurídica de la entidad recaudadora de impuestos, se resuelve el recurso de reconsideración al que había acudido Reficar, empresa que pertenece al grupo Ecopetrol.

La nueva sanción, que se suma a otra que ya ha causado polémica en el país, por cerca de 1,5 billones de pesos, es ahora por la suma de 14.000 millones de pesos.

Interpondrán tutela

Según conoció SEMANA, ahora, luego de esta instancia que ratifica la sanción, acudirán a otro camino jurídico, el de la tutela para evitar el embargo que ha estado como una amenaza latente sobre la entidad.

Asamblea extraordinaria de Ecopetrol. Martes 11 de noviembre de 2025
Asamblea extraordinaria de Ecopetrol. Martes 11 de noviembre de 2025 | Foto: Ecopetrol / cortesía

La resolución de la Dian, en el resuelve, tiene 8 artículos, el primero de los cuales se refiere al hecho que motiva la sanción. “La liquidación oficial de revisión del 28 de mayo de 2025, proferida por la división de Fiscalización y Liquidación Aduanera de la dirección de Aduanas de Cartagena”.

Se refiere a un caso de importación de gasolina regular, alrededor de la cual, se habría presentado una diferencia entre la tarifa del IVA liquidada en la declaración de importación y la determinada en la investigación de la Dian.

A juicio de la autoridad tributaria, el declarante habría incurrido en una infracción aduanera que acarrea sanción.

El argumento de la defensa es que “la Dian incurrió en un equívoco al considerar que la importación de gasolina y ACPM debe liquidar y pagar el IVA a la tarifa general del artículo 465 del Estatuto Tributario ─ET─, con lo que contrarió la ley su propia doctrina", dice en la resolución.

En medio de alegatos y pruebas de ambos lados, ahora se emite la resolución con la sanción.

En la asamblea de Ecopetrol se trató el tema. Un participante de los accionistas minoritarios, manifestó su preocupación por la empresa más grande del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.