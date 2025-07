Paro arrocero en Colombia: ¿por qué se hace de nuevo?

“No hay distritos de riego; no hay vías terciarias para sacar los productos del campo, no hay inversión pública en investigación para que pueda haber una agricultura más sostenible. Colombia es un país destacado en el mundo en riqueza hídrica. En el Llano, por ejemplo, hay un río cada 15-20 kilómetros y no existe un solo distrito de riego. Si se irrigaran los Llanos Orientales se podría romper la estacionalidad que existe y repartir las áreas entre el primer y segundo semestre de las cosechas. No tendríamos esos atafagos que tenemos en agosto cuando sale la cosecha, porque el arroz es secano. Si se cultiva con riego se vuelve escalonado, como ocurre en el Tolima y el Huila”, dijo el gerente de Fedearroz, en entrevista con SEMANA.