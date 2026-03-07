Pasaje gratis de TransMilenio en marzo: Integración Social dice si habrá más cupos de los ya anunciados

Para este tercer mes del año, dentro del programa de Ingreso Mínimo Garantizado que se adelanta en Bogotá, como parte del plan distrital de apoyar a los más vulnerables, la Secretaría de Integración Social confirmó que 570.000 personas, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza extrema y moderada, podrán hacer recargas gratis en la tarjeta de pasajes para acceder al servicio de transporte de TransMilenio.

La inversión prevista es superior a $7.000 millones, según la información suministrada por Integración Social.

Ante la expectativa ciudadana de cuál será el futuro de estas ayudas, SEMANA indagó a los voceros de la entidad.

Los necesitados

SEMANA: ¿Cuál es la totalidad de la población identificada que necesitaría ayuda con pasajes gratis?

Integración Social. En promedio, cerca de 800.000 personas son sujetas de dispersión de pasajes gratis. Esta proyección se construye con base en el histórico de asignación y uso del beneficio, lo que permite estimar la demanda potencial.

De ese universo, más de 600.000 personas únicas han sido atendidas desde el componente de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), tras haber activado al menos una vez el beneficio.

SEMANA: ¿Cómo se priorizan las personas beneficiarias?

I.S.: La estrategia contempla tres tipologías de beneficiarios y dentro de estas tipologías se encuentran poblaciones tradicionalmente invisibles y excluidas.

La focalización se realiza con base en distintas fuentes de información, entre ellas:

Es importante tener en cuenta que, desde el rediseño de 2024, Ingreso Mínimo Garantizado incorpora criterios de progresividad, lo que significa que las personas en mayor condición de pobreza reciben más pasajes, estableciendo diferencias paramétricas según grupo Sisbén y tipología poblacional.

Tarjeta TransMilenio Foto: Daniel Reina

Ahorro para los beneficiados

SEMANA. ¿Cuál es la cantidad de pasajes otorgados y cuál es el ahorro para la ciudadanía?

I.S.: Con un valor de pasaje de $3.550, el ahorro mensual y anual depende del número de pasajes asignados.

Así, las personas en mayor condición de pobreza reciben más pasajes y, por tanto, un mayor alivio económico mensual. Por ejemplo, una persona exhabitante de calle, que recibe 22 pasajes, puede ahorrar más de $78.000 al mes, mientras que una persona con discapacidad, que recibe 12 pasajes, puede ahorrar más de $42.000 mensuales.

Esto demuestra que el beneficio puede representar ahorros significativos: por ejemplo, una persona exhabitante de calle puede ahorrar cerca de $1 millón al año, mientras que una persona con discapacidad en grupo A puede ahorrar más de $500.000 anuales en transporte.

A continuación, se relaciona la cantidad de pasajes gratis otorgados a cada grupo poblacional mensualmente:

SEMANA. ¿Cuál ha sido la inversión realizada y cuál es la proyectada para este año?

I.S.: En 2025, la inversión en pasajes gratis superó los 60 mil millones de pesos.

Para 2026, con las poblaciones que actualmente se atienden, se estima que la inversión superará los 80 mil millones de pesos.

SEMANA. ¿Está previsto el incremento de esa inversión en el corto y mediano plazo?

I.S.: Sí. Al pasar de más de 60 mil millones en 2025 a más de 80 mil millones en 2026, el incremento proyectado es superior al 30%, lo que refleja el fortalecimiento del programa, la ampliación del alcance y la consolidación del enfoque de progresividad.