Suscribirse

Ecoomía

Pequeños caficultores enfrentan déficit de capital operativo pese a precios históricos del café

Un nuevo informe revela que, aunque el valor del grano alcanzó cifras récord en 2024 y 2025, los productores más pequeños siguen obligados a vender rápidamente.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de noviembre de 2025, 9:20 p. m.
Cafe
El aumento en los costos de producción y la necesidad de liquidez mantienen bajo presión a miles de familias cafeteras, incluso en un contexto de precios récord. | Foto: Adobe Stock

Durante los últimos dos años, el precio del café en Colombia ha alcanzado niveles históricos. A septiembre de 2025, el valor interno por carga de 125 kilogramos se ubicó en $2,8 millones, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de $1,9 millones, según datos de ANIF.

No obstante, esta coyuntura favorable no ha generado el alivio esperado para los pequeños caficultores, quienes continúan enfrentando barreras estructurales que reducen su capacidad de aprovechar el momento.

El reciente “Informe de Costos del Café 2024″, elaborado por Solidaridad y teniendo en cuenta información de 1.280 fincas en 11 departamentos de la región Andina, evidencia que muchos pequeños productores deben vender el grano rápidamente -incluso cuando aún está húmedo- debido a la fuerte demanda de liquidez.

El capital operativo, que abarca gastos de producción, procesamiento y comercialización, absorbe más del 50 % de la cosecha, lo que obliga a ventas aceleradas y limita su capacidad de negociación.

En Colombia, el capital operativo puede consumir más de la mitad de la cosecha de los pequeños caficultores, limitando su capacidad de negociación.
En Colombia, el capital operativo puede consumir más de la mitad de la cosecha de los pequeños caficultores, limitando su capacidad de negociación. | Foto: Solidaridad

El estudio señala que esta necesidad de flujo de caja puede afectar una de las mayores fortalezas del pequeño productor: la calidad del café. Al no poder esperar mejores precios o secar el grano adecuadamente, se pierde valor agregado y se reduce el margen de ganancia.

Los datos también muestran una brecha de 15 % en el precio de venta entre grandes y pequeños caficultores. Esta diferencia se explica, por la mayor productividad de las fincas grandes, que tuvieron la capacidad de vender mayores volúmenes en los picos de precios del mercado.

Un sector resiliente ante costos crecientes

El análisis confirma que el incremento de los costos operativos no es un fenómeno reciente. Durante los últimos cuatro años (2020–2024), los gastos fijos relacionados con fertilizantes, mano de obra y recolección han aumentado de manera sostenida. Solo en 2024, los costos fijos subieron 13 %, más del doble de la inflación anual (6,2 %).

El Informe de Costos del Café 2024 muestra un incremento sostenido en los gastos fijos y variables que afectan la rentabilidad del sector. | Foto: Adobe Stock

Ante esta realidad, los caficultores han adoptado medidas de adaptación como ajustar el manejo agronómico o reducir temporalmente la dosificación de insumos.

Otro hallazgo relevante es que los costos variables - especialmente aquellos relacionados con la recolección y el beneficio - aumentaron cerca del 17 % en los últimos 14 años dentro de la estructura total de costos. Esto eleva el punto de equilibrio y aumenta el riesgo financiero, afectando principalmente a los pequeños productores que dependen de mayores volúmenes para compensar sus gastos personales.

El informe concluye que, aunque el panorama de precios es positivo, es necesario que el sector avance en soluciones que fortalezcan la competitividad y estabilidad económica de los productores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

2. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

3. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

4. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

5. David Racero se salvó de una sanción: MinTrabajo archivó investigación en su contra de forma exprés

LEER MENOS

Noticias relacionadas

caféPreciosDemandaProducciónCaficultores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.