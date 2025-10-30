Suscribirse

Economía

Petro celebró certificación ‘Halal’ para exportar café y cacao en Medio Oriente, pero la Fedecafeteros le bajó los ánimos

Esto fue lo que dijo el mandatario y también el directivo gremial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 12:57 p. m.
Ahora es posible comprarle café directamente a los caficultores nacionales de las distintas regiones, a través del marketplace Compro café de Colombia, que promueve La Federación. La descripción de cada producto en el portal funciona como una guía para dar a conocer los distintos sabores que se pueden descubrir en una taza de café producida en el país.
Este es el anuncio del Gobierno respecto al café. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha realizado una gira por Medio Oriente con varios de los funcionarios de su gabinete, entre los que se encuentran el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la canciller encargada, Rosa Villavicencio, quienes han estado en Catar, Arabia Saudita y Egipto.

En medio de esta visita, el mandatario colombiano hizo un anuncio hace algunas horas, asegurando que el país recibió una certificación Halal para dos productos insignia, el café y el cacao, lo que marcaría un hito en la estrategia de internacionalización de dichos productos.

Gustavo Petro en Arabia Saudita
Gustavo Petro estuvo en Arabia Saudita | Foto: Presidencia

Aseguró que dicha iniciativa y sus efectos recaen especialmente en las regiones, en donde se impulsa la sustitución de cultivos, representando una nueva oportunidad para que los productores rurales accedan a nuevos mercados.

En el trino del anuncio, el mandatario aseguró que “el campesinado y las cooperativas podrán comerciar su producto directamente en Medio Oriente“, precisó.

Es importante tener en cuenta que la certificación Halal es un requisito indispensable para la comercialización de varios alimentos en países que son musulmanes. Dicha certificación corresponde a directrices religiosas y sanitarias.

El presidente Gustavo Petro durante su visita a Arabia Saudita, donde anunció la certificación Halal para el café y el cacao colombiano.
El presidente Gustavo Petro durante su visita a Arabia Saudita, donde anunció la certificación Halal para el café y el cacao colombiano. | Foto: Redes sociales (X)

Tras el anuncio, la Federación Nacional de Cafeteros, en voz de Germán Bahamón, aseguró que dicho certificado no es de gran relevancia, pues “no ha sido una barrera para el crecimiento de las exportaciones de Café a Arabia Saudita”, indicó.

Adicional a ello comentó que en el 2023 se exportaron 56.234 sacos a este país y que en 2024 alcanzaron los 118.992 sacos, de un total de 310.668 a los países del Medio Oriente.

Finalmente, detalló que “las exportaciones de café soluble con mayor valor agregado crecieron en el mismo periodo 10 veces”, indicó.

El café colombiano conquista 120 países con récord de exportaciones
El café colombiano conquista 120 países con récord de exportaciones. | Foto: Montaje El País: 123 RF

Adicional a ello, Bahamón posteó una imagen, asegurando que recibieron la visita de un cliente Saudí en su oficina, “catando cafés especiales para ese mercado tan refinado en su consumo”, precisó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Medio OrienteFederación Nacional de Cafeteros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.