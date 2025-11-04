Suscribirse

Economía

Pilas: harán embargos a billeteras digitales y estas son las personas a las que se les aplicará la medida

Embargarán a más de 25.000 deudores por diferentes faltas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 6:33 p. m.
resaca
Estas son las razones | Foto: Getty Images/Image Source

Los impuestos son pagos esenciales para los contribuyentes y ciudadanos que residen en el país. A través de estos, el Estado puede obtener los recursos necesarios para poder brindar servicios básicos y derechos básicos a los habitantes de un determinado territorio, como lo son la educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas, entre otros.

Quienes no asumen esta responsabilidad con la seriedad y celeridad del caso y deciden no pagar sus impuestos, se pueden ver afectados por serias consecuencias. Una de ellas es el embargo de sus cuentas bancarias y ahora, también, de sus billeteras virtuales.

embargo
Esto es lo que le puede suceder si tiene deudas. | Foto: Montaje con fotos Getty

Recientemente, la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció el inicio de un proceso para embargar dichas cuentas, billeteras y también otros bienes. Serían 25.000 las personas afectadas y que tienen actualmente deudas pendientes por comparendos de convivencia.

La entidad distrital aseguró que estas sanciones corresponden a conductas como colarse en Transmilenio, portar armas blancas, desacatar a la autoridad, consumir alcohol o sustancias psicoactivas, generar riñas en espacio público.

Contexto: Banco de la República vuelve a dejar quieta la tasa de interés para octubre: esta fue la razón

El embargo no será aplicado de manera inmediata, sino que primero el deudor en cuestión será notificado mediante canales oficiales como mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos y otros medios, en los que invitan a ponerse al día.

Dinero billetes pesos colombianos
La SDH lo invita a ponerse al día. | Foto: 123RF

El embargo será adelantado por la Dirección Distrital de Cobro, que es la entidad que gestiona estos procesos de cobro, contra las personas que, pese a las notificaciones, no han pagado sus obligaciones.

Estos embargos se pueden dar sobre los saldos que tenga en su cuenta bancaria y también en su cuenta de billeteras virtuales, como lo son Nequi, Daviplata, Dale, entre otros.

Contexto: La Dian comete excesos sobre los contribuyentes por buscar meta de recaudo

Una vez se ordene el embargo, el sistema congelará los recursos dentro de las cuentas, que serán por el monto de la deuda más los intereses moratorios. Si el ciudadano opta por pagar lo que debe, el proceso se levanta de inmediato.

El jurista indica que la ley 675, de propiedad horizontal, no prohíbe la tenencia de las mascotas. Sin embargo, sí establece que en los reglamentos se podrán definir los requisitos para la tenencia y permanencia de mascotas en unidades residenciales.
Esto es lo que dice la ley. | Foto: iStockphoto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Secretaría de Hacienda de BogotáImpuestosEmbargos Billeteras digitales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.