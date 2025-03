Polémica por mujer emberá en billete de diez mil pesos trascendió: Casa de Moneda del Banco de la República tomó radical decisión

“ Soy la mujer emberá del billete de diez mil pesos colombianos, salí en El robo del siglo y no soy rica ”, dijo, sin ocultar una risa, junto a su hija, cuando se les consultó si era la mujer del billete sin billete. Y es que, aunque en la serie se muestran muchos de estos billetes –también fueron muchos los que circularon con este rostro en Colombia–, no significa que tenga dinero. Adriana nació en 1972, tenía 14 años cuando, indica, le tomaron la foto, es decir en 1986. Y el billete salió seis años después a circulación, en 1992. Duró dos años en el mercado y tras el mencionado asalto, el emisor descontinuó varios billetes, entre ellos el de diez mil pesos colombianos.

“La ilustración final del billete es producto de la creatividad de los autores que en su momento participaron del diseño, quienes se inspiraron en varias imágenes y fotografías de la comunidad indígena y de las mujeres emberá, recogiendo en dicho dibujo original las características y rasgos propios de dicha cultura. De esta manera, se trata de una ilustración que comprende en su diseño componentes originales basados en elementos y manifestaciones propias de una colectividad. Es así como dicha obra cuenta con la impronta propia de los autores y de las demás personas que hicieron parte del proyecto, reflejando un estilo particular con aspectos originales”, agregó en ese momento el Banco de la República, en la comunicación a SEMANA, diciendo que tenía la total tranquilidad de que, pese a las múltiples coincidencias, la mujer del billete no era Adriana Martínez Dogirama .

“La ilustración que aparece en el billete no consiste en la imagen propia, identificable, inherente e individual de alguna persona, sino en la representación artística de las mujeres emberá. No encontramos antecedentes que den cuenta de una reproducción de una persona especialmente identificada o identificable. Hasta donde hemos podido determinar, no se trata de la imagen de una persona específica”, agregó el Emisor.

“Si ella logra demostrar que, efectivamente, es ella y que se usó su imagen sin su consentimiento, le tienen que pagar un criterio de indemnización, pero no sobre los mismos aspectos de propiedad intelectual; por ejemplo, si alguien me plagiara una canción o me robara un libro, eso es diferente. Aquí es derecho de imagen, no prescribe, no caduca, así que así el billete haya salido de circulación todavía ella puede y tiene derecho a iniciar una acción. El Banco se defenderá, pero yo creo que al Banco lo que mejor le representa es sentarse con ella a una conciliación porque o si no tendrán un pleito sobre derechos de imagen largo en el tiempo”, le dijo a SEMANA el abogado Iván Cancino.