Positiva, la aseguradora estatal, responde ante ‘mico’ en el Plan de Desarrollo

Como es habitual en todos los planes de desarrollo, siempre aparecen artículos y propuestas que prenden las alarmas, porque son considerados ‘micos’ y el del Gobierno Petro, Colombia Potencia Mundial de la Vida, no ha sido la excepción. La industria aseguradora, agremiada en Fasecolda, es uno de los sectores que ya advirtieron de un ‘orangután’ en el proyecto.

En el artículo 339° del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute actualmente en el Congreso, se establece la obligación “a todas las entidades y corporaciones del orden nacional, de afiliarse a la administradora de riesgos laborales de carácter público, Positiva Compañía de Seguros S. A.”.

Según cifras aportadas por Fasecolda para finales de 2022, 11.4 millones de personas estaban afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), de los cuales Positiva cuenta con un aproximado de 2,7 millones.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. - Foto: Fasecolda

Ante esta situación, el gremio no tardó en pronunciarse para advertir su desacuerdo con esa propuesta, debido a que implicaría desestabilidades dentro del SGRL e iría en contra de principios constitucionales y económicos.

Por medio de una carta remitida por el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, hacia el Ministerio de Hacienda, estipuló que: “La labor misional del sistema se cumple debido a que funciona en un ambiente de competencia que incentiva la mejora continua en la calidad del servicio prestado. Implementar una medida legal de carácter permanente que (i) elimine la libre decisión de los actores del sistema, no solo contradice el principio de libertad de selección que fundamenta la administración de la seguridad social, sino también (ii) el propósito de mejorar de manera progresiva el nivel y los estándares de protección de los trabajadores y entidades objeto de una decisión de este tipo”.

De esta forma, argumentan un desbalance en la competencia del sector, que de por sí ya le da ventajas a Positiva, ya que en la Ley 1122 de 2007 se establece que “si bien las entidades públicas pueden optar por afiliarse a una empresa privada del Sistema General de Riesgos Laborales, deben realizarlo a través de un concurso público; a menos que lo hagan con la administradora pública, caso en el cual lo pueden hacer de manera directa”.

Por ende, en Fasecolda solicitan tajantemente que los empleadores puedan contar con la libertad de escoger la ARL que más les convenga para sus necesidades y sus niveles de riesgo laboral.

La otra cara de la moneda

Positiva es la ARL pública y, según datos aportados por la organización, tiene 24,6 % del mercado y cobertura en los 32 departamentos del país, lo que según su presidente, José Luis Correa López, convierte sus funciones en parte “vital” de la industria aseguradora colombiana.

Correa conversó con SEMANA sobre el documento remitido por Fasecolda respecto al artículo del PND: “No existe una preocupación y yo quiero hacer una salvedad de muchas cosas que se han dicho, me parece importante que objetivicemos, las empresas estatales que hoy no están con Positiva representan en promedio 0,6 % de todo el mercado riesgos laborales, ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener claro, el segundo elemento es que hoy ya el 75 % de todas las entidades del Estado están con nosotros, lo que significa que no vamos a arrancar de cero. El mercado de riesgos laborales está compuesto por 10.962 empresas, de las cuales 4.049 están afiliadas a Positiva”, aseguró Correa.

José Luis Correa, presidente de Positiva. - Foto: Positiva

De la misma forma, el presidente de Positiva aclaró que actualmente tiene afiliados aproximadamente a 828.000 trabajadores, por lo que habría un restante de 210.000, lo que significaría un aumento de 7 % en su carga, en caso de completarse lo planteado en el PND. Para esto la compañía asegura poseer capacidad suficiente.

“Para nosotros no es preocupante o difícil manejar un incremento del 7 % de la población, pues, primero que todo, tenemos la capacidad geográfica y física instalada suficiente para hacerlo. Además, nuestro crecimiento, por ejemplo, en primas en los últimos años ha sido superior al 10 %, o sea que no sería un alza desproporcionada frente a lo que estamos habituados año a año. Lo segundo es que nuestra red de prestadores y nuestra estructuración hoy es lo suficientemente fuerte para poder aguantar, lo que sí tenemos claro, es que esto termina siendo un beneficio interesante e importante para la empresa”, aclaró Correa.

El presidente de Positiva añadió que esta es una medida que viene preparándose desde hace tiempo a nivel estatal y que eso les ha permitido manejar la situación que consideran llega en el momento justo: “Esto ha sido un tema que se ha charlado como parte de una serie de iniciativas dentro del tema de fortalecimiento estatal, un tema institucional muy bien estructurado con apoyo de diferentes sectores del Gobierno, con una excelente relación con la ministra de Trabajo y con todo su equipo, entonces esto ha sido una visión que aunque en buena parte ha nacido de una estructuración de nosotros, se ha visto acompañada y bien vista por diferentes sectores del Gobierno y mal vista por otros, ha sido un debate interesante. Pensamos que con la argumentación que hemos dado se ha logrado respaldar esa visión”.

Respecto a estos sectores que no se encuentran de acuerdo con el artículo, Correa apuntó específicamente a Fasecolda, a quién aclaró que esto no se trata de un monopolio del mercado: “No planeamos afectar al mercado, pues este es imperfecto y es el Estado quien lo regula. Positiva nace, en gran parte, por esa imperfección, igual que muchos de los mercados que están asociados a prestaciones sociales. Al final nosotros terminamos impulsando estrategias para equilibrar y estructurar este mercado”.

La salud laboral y sus costos son de gran importancia para los empleadores. - Foto: Mondelēz International

Finalmente, Correa también les envío un mensaje a los empresarios que se encuentran preocupados por el tema, así como al presidente de Fasecolda: “Hay que creerle a lo público, hay que creerles a las entidades del Estado, tenemos que trabajar en una sinergia bien estructurada, nuestra intención siempre es que esa sinergia termine generando los beneficios más importantes a nuestros trabajadores. Tenemos que entender una cosa y es que somos el Estado y uno de nuestros principios fundamentales es la solidaridad. Queremos que el sistema de riesgos laborales públicos sea aún más fuerte y eso sólo lo lograremos en el corto plazo”.

“Morales está haciendo lo correcto, Fasecolda es una agremiación donde los demás afiliados hoy se sienten en riesgo por esto, pero yo también hago parte de esa federación y del sector. No se preocupen por Positiva. Nosotros tenemos claro que debemos estar preparados para las nuevas necesidades. Además, otras ARL han crecido mucho más que un 7 % y en ese momento nadie se preocupó”, finalizó Correa.