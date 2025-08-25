Precio de dólar a peso mexicano hoy: cómo está la cotización y tipo de cambio este lunes 25 de agosto

El peso mexicano arrancó la jornada de este lunes, con un precio al alza frente al dólar estadounidense, que es una de las divisas más importantes en el mundo. La moneda se ha visto influenciada por cuenta de algunos datos económicos que revelará el banco central en los próximos días.

Es importante tener en cuenta que el peso mexicano es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, siendo la más negociada en Latinoamérica y la tercera en todo el continente, por lo que su precio tiene gran influencia en EE.UU. y también en Canadá.

Así está la tasa de cambio entre dólares y pesos mexicanos. | Foto: Getty Images

Para la jornada de este 25 de agosto, la moneda se cotiza en 18,62 pesos mexicanos por dólar en el mercado spot. Esto significa una caída de 0,24% de la moneda mexicana.

La tendencia, de acuerdo con Bloomberg, coincide con una alza del índice del dólar de 0,20%, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas.

México dice que sus camioneros no se verán afectados por suspensión de visas en EE.UU.

El gobierno de México dijo este viernes que, en principio, los conductores de carga mexicanos no se verán afectados por la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas a camioneros.

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump exige a los conductores de camiones comerciales un dominio suficiente del inglés | Foto: Getty Images/Mint Images RF

Cientos de choferes mexicanos cruzan diariamente la frontera con sus doble troques para llevar todo tipo de mercancías a Estados Unidos, como parte del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, aseguró en rueda de prensa que “no parece que (la medida) vaya a afectar a los conductores mexicanos”, pues estos tienen un visado especial expedido en el marco del T-MEC.

“Solo afectará a otros conductores con otros tipos de visa”, sostuvo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el jueves que la medida está dirigida a los camioneros comerciales, a los que acusó de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras, así como de perjudicar el sustento de sus colegas locales.

Marco Rubio se pronunció al respecto. | Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esos señalamientos.