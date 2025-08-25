Suscribirse

Precio de dólar a peso mexicano hoy: cómo está la cotización y tipo de cambio este lunes 25 de agosto

Tenga en cuenta la variación de la moneda para la jornada de hoy.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 4:53 p. m.
Pesos mexicanos y dólares americanos
Pesos mexicanos y dólares americanos: así se mueve hoy la tasa.

El peso mexicano arrancó la jornada de este lunes, con un precio al alza frente al dólar estadounidense, que es una de las divisas más importantes en el mundo. La moneda se ha visto influenciada por cuenta de algunos datos económicos que revelará el banco central en los próximos días.

Es importante tener en cuenta que el peso mexicano es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, siendo la más negociada en Latinoamérica y la tercera en todo el continente, por lo que su precio tiene gran influencia en EE.UU. y también en Canadá.

Conversión entre dólares y pesos mexicanos.
Así está la tasa de cambio entre dólares y pesos mexicanos.

Para la jornada de este 25 de agosto, la moneda se cotiza en 18,62 pesos mexicanos por dólar en el mercado spot. Esto significa una caída de 0,24% de la moneda mexicana.

La tendencia, de acuerdo con Bloomberg, coincide con una alza del índice del dólar de 0,20%, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas.

Contexto: Precio del Euro hoy en Colombia: ¿cuánto se cotiza la divisa este lunes 25 de agosto?

México dice que sus camioneros no se verán afectados por suspensión de visas en EE.UU.

El gobierno de México dijo este viernes que, en principio, los conductores de carga mexicanos no se verán afectados por la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas a camioneros.

La Administración argumenta que la medida fortalece la seguridad vial, acercándose a la idea de que hablar inglés es “un requisito no negociable”.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump exige a los conductores de camiones comerciales un dominio suficiente del inglés

Cientos de choferes mexicanos cruzan diariamente la frontera con sus doble troques para llevar todo tipo de mercancías a Estados Unidos, como parte del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, aseguró en rueda de prensa que “no parece que (la medida) vaya a afectar a los conductores mexicanos”, pues estos tienen un visado especial expedido en el marco del T-MEC.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 25 de agosto en Colombia: precio de la divisa

“Solo afectará a otros conductores con otros tipos de visa”, sostuvo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el jueves que la medida está dirigida a los camioneros comerciales, a los que acusó de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras, así como de perjudicar el sustento de sus colegas locales.

Marco Rubio
Marco Rubio se pronunció al respecto.

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esos señalamientos.

El anuncio del secretario de Estado se produjo luego de que un camionero de origen indio fuese imputado por la muerte de tres personas en una autopista de Florida (sur) al dar un giro ilegal en U.

