Dólar en casas de cambio para este 25 de agosto en Colombia: precio de la divisa

El 25 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.905, mientras que la de venta rondó los $ 4.003.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.951 – $ 4.015

– $ 3.951 – $ 4.015 Cali – $ 3.935 – $ 4.045

– $ 3.935 – $ 4.045 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.940 – $ 3.975

– $ 3.940 – $ 3.975 Medellín – $ 3.830 – $ 3.979

– $ 3.830 – $ 3.979 Pereira – $ 3.950 – $ 4.010

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes 25 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Domingo 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Sábado 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002

- $ 3.905 - $ 4.002 Viernes 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001

- $ 3.903 - $ 4.001 Jueves 21 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Miércoles 20 de agosto de 2025 - $ 3.912 - $ 4.011

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050

– $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash – $ 3.970 – $ 4.000

– $ 3.970 – $ 4.000 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000

– $ 3.950 – $ 4.000 Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000

– $ 3.970 – $ 4.000 El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010

– $ 3.910 – $ 4.010 EuroDólar – $3.970 – $4.030

Tenga en cuenta que la moneda americana puede ser un buen activo refugio para su patrimonio. Si usted desea resguardar su patrimonio y evitar la devaluación, puede optar por ahorrar en dólares, pues esto protege su poder adquisitivo.