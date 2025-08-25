Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 25 de agosto en Colombia: precio de la divisa

Esta es la cotización en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 12:11 p. m.
aranceles EEUU Dólar
Este es el movimiento del dólar en Colombia | Foto: Adobe Stock

El 25 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.905, mientras que la de venta rondó los $ 4.003.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.951 – $ 4.015
  • Cali – $ 3.935 – $ 4.045
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.940 – $ 3.975
  • Medellín – $ 3.830 – $ 3.979
  • Pereira – $ 3.950 – $ 4.010
Dólar Dólares
El dólar americano es clave para la economía nacional. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Lunes 25 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Domingo 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Sábado 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
  • Viernes 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001
  • Jueves 21 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Miércoles 20 de agosto de 2025 - $ 3.912 - $ 4.011
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash – $ 3.970 – $ 4.000
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000
  • Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
  • El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010
  • EuroDólar – $3.970 – $4.030
Así se mueve la moneda. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que la moneda americana puede ser un buen activo refugio para su patrimonio. Si usted desea resguardar su patrimonio y evitar la devaluación, puede optar por ahorrar en dólares, pues esto protege su poder adquisitivo.

En países con monedas emergentes, como Colombia con el peso, el dólar actúa como un refugio seguro contra la inflación y otros fenómenos económicos que afectan a las monedas locales.

Noticias Destacadas

