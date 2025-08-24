Suscribirse

¿Se deben incluir los CDT en la declaración de renta?: ojo con esta información

Si usted tiene este producto financiero, es importante que sepa esto.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 2:33 p. m.
La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian.
El CDT es un producto financiero atractivo. Esto es lo que debe saber | Foto: 123 Rf

Tras la llegada del mes de agosto, miles de colombianos en el país se alistan para presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Este papel es un requisito clave para muchos contribuyentes que superan los topes definidos.

Sin embargo, durante el proceso han surgido varias dudas sobre la información exógena, los documentos que se deben presentar y los que no hay necesidad de reportar. Una de las preguntas más recurrentes es la que respecta a si los CDT se deben declarar.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos. | Foto: Montaje: El País

Es importante aclarar que los Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT) son uno de los productos financieros que más atrae a inversionistas, dado que es una alternativa conservadora y de poco riesgo.

De acuerdo con el portal Mis Finanzas para Invertir, de Davivienda, las personas que tienen un CDT deben declararlo en caso de estar obligados a declarar renta.

Contexto: Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica

El Estatuto Tributario precisa que las inversiones en CDT pueden obligar a una persona a declarar renta si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras durante el año gravable exceden las 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT), que son $ 69.718.600.

Igualmente que a 31 de diciembre el valor de los títulos sumado con los demás bienes poseídos no supere en patrimonio la suma de 4.500 UVT, que es $ 224.095.500.

Las opciones de ahorro más rentables en CDTs para el mes de julio de 2023.
El CDT es un producto financiero atractivo para muchos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante que sepa que si debe declarar el CDT, debe declararlo como parte del activo y su valor patrimonial será el mismo por el que fue constituido. Es decir, si una persona abrió un CDT por $ 10.000.000, el valor patrimonial será de $ 10.000.000.

“Los rendimientos financieros e intereses generados por un CDT constituyen un ingreso tributario que debe ser declarado por el contribuyente. Hay que tener en cuenta que los rendimientos son susceptibles a incrementar el patrimonio, por lo cual deben incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta y estarán sometidos a este tributo. Así, cualquier rendimiento que reciba una persona deberá ser reportado como un ingreso”, indica Davivienda.

Contexto: Declaración de renta: trabajadores que cumplan este requisito tendrán beneficio con la DIAN
Esto es lo que debe saber del CDT y la declaración de renta. | Foto: adobestock

